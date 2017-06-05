「好多things要處理」 李晶晶中英夾雜被網友虧爆...

連日來的大雨終於停歇，讓李晶晶開心的PO文。（圖擷取自「Crystal Lee 李晶晶」臉書頁）

2017-06-05 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕首都客運千金李晶晶近期在臉書上掀起一股模仿熱潮！由於李晶晶經常以中英文夾雜的方式在臉書上PO文，讓網友們也學起她的語法，在她的PO文底下留言回應。

李晶晶常在臉書上分享生活照，她近期的PO文例如：「下雨天、心情真的好blue」、「Yea!Finally沒有下雨了！」、「今天好多好多things需要處理，努力努力！」、「好像吃太多東西了真的需要exercise了」、「Vacation結束了」等，讓網友們稱為「晶晶體」。

網友們在李晶晶的PO文底下也使用中英文夾雜的「晶晶體」留言表示：「But you 拿著umbrella，是不是afraid 有bird shit???Me有一個amigo最怕bird了！Super怕的that kind！」、「但my home附近still在raining耶」、「我think妳很有talent! 很international」、「真想給你send tree pay」、「我鄉下people來的english不好」。

李晶晶中英文夾雜的句型，讓網友紛紛模仿她並且在她的PO文底下留言回應。（圖擷取自「Crystal Lee 李晶晶」臉書頁）

吃大餐的李晶晶笑說朋友說她呆，「是不是因為I'm really hungry」。（圖擷取自「Crystal Lee 李晶晶」臉書頁）