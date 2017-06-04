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神仙家庭！ 龍潭這座土地公廟的土地婆抱小孩

2017-06-04  23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區高平里小粗坑古道入口有座土地公廟，供奉土地公、土地婆，罕見的是，土地婆抱著一個小孩，有信眾認為神明鼓吹增產報國，但也有人笑稱土地婆「抱子看管土地公」，意在提醒男信眾不要花心；雖然信眾見仁見智，但這「一家三口」成了名符其實的神仙家庭，也讓隱身山林的土地公廟更顯「神」氣也多了名氣。

龍潭導覽協會創會理事長徐榮俊表示，小粗坑古道是日治時代沿著小粗坑溪而上、由桃園龍潭運送物資到新竹關西的牛車道，沿途有綠蔭和淙淙溪流相伴，早年在古道入口的樟樹下供奉3顆石頭（又稱石頭公）。

約莫40年前，土地公廟改建成現今的規模，不過，為什麼要幫土地公配祀一尊「抱小孩的土地婆」在旁邊？引起很多民眾好奇。

徐榮俊解釋說，客家人重視家庭感情和睦，在客庄地區的伯公廟（客家人尊稱土地公為伯公），半數都有土地婆陪祀，高平里早期以種茶為主，里內人口稀少，里民祈求伯公保佑多子多孫多福氣，讓家裡人丁興旺，在土地公廟整修時，才配祀抱著小孩的土地婆，近年也吸引想要求子的夫妻慕名前來拜拜，期待「增產報國」。

但也有信眾打趣說，時下社會部分男女關係複雜，土地婆罕見的抱小孩、坐在土地公身旁，表面看似「看管」土地公，其實更是提醒信眾，要珍惜家庭美滿和樂。

雖然這是信眾們茶餘飯後的話題，不過，多數路過古道的遊客寧願相信土地婆手抱小孩是期望帶給大家「家庭幸福的美好感覺！」

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  • 龍潭高平里這座土地公廟的土地婆手抱小孩，令人嘖嘖稱奇。（記者李容萍攝）

    龍潭高平里這座土地公廟的土地婆手抱小孩，令人嘖嘖稱奇。（記者李容萍攝）

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