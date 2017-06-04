后里雷筳殿金棺環島祈福

后里區雷筳殿金棺展開72天環島，右左兩側則有黑及玉棺。（記者歐素美攝）

2017-06-04 16:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區雷筳殿供奉一只金棺，今天起展開72天環台之旅，廟方表示，一般人常說「見棺發財」，因棺材是裝遺體用，具有收煞作用，許多信眾會摸棺祈求平安，尤其是靈修人士，最愛在金棺前靈修。

后里雷筳殿主要供奉玄天上帝，主持莊新田原本從事便當生意，30幾年前，大家樂風行時，他跟風到東勢區一處宮廟求明牌，結果王母娘娘降乩稱他是「羅漢爺」，開啟其「神通」，他於是返回后里住家開壇供奉玄天上帝。

他說，9年前，有天他午睡夢到一只棺材在天上飛，濟公降乩指示棺材是要來救世，經他尋覓，果然在台南白河一處棺材店，發現夢中的棺材而購回。

莊新田說，該只棺材相傳為中國的商家利用1500年前的香樟木，費時3年雕刻而成的百壽棺，後來由台灣的蔡姓棺材商購得，曾有富商購回準備將亡父入殮，結果，棺木竟自己搖動起來，富商因此將棺木退回，最終落腳后里雷筳殿。

莊新田說，金棺為金元玉天老祖，民國98年首次降乩展開36天環島之行，102年再環島18天，這次則要求環島72天，並結合黑棺、玉棺3棺同行，每次環島路線都不同。莊新田負責開車載送金棺環島，他說，每次要往哪裡走，金元玉天老祖都會降乩指示，他自己事先也不知道，金棺環島除了供民眾求平安，也藉此勸化世人。