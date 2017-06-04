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梅雨短暫停歇 北市放晴

柏齡幼稚園前天發生淹水情形，今天拉起封鎖線。（記者鍾泓良攝）

2017-06-04  12:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台灣北部6月2日因梅雨發生豪大雨，導致台北市北投、士林、中山及內湖都傳出積淹水災情。今天豪大雨對北市威脅降低，各地也開始展開復舊作業，然而仍有部分地區尚未完成復舊，如大直地區北安路805巷仍有民眾還在整理家園。

許多民眾也趁著週日放晴曬太陽，因此各地公園跟觀光地區還是可以看到出遊人潮。

但中央氣象局提醒，梅雨鋒面仍在全台徘徊，因此北部還是有豪雨的機會，因此提醒民眾注意。

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  • 大直地區北安路805巷前天因為大雨發生淹水情形，至今還在整理。（記者鍾泓良攝）

    大直地區北安路805巷前天因為大雨發生淹水情形，至今還在整理。（記者鍾泓良攝）

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