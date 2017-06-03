| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雲林多處成汪洋 台1省道及台鐵二水到大林段不通
 首頁 > 生活

雲林多處成汪洋 台1省道及台鐵二水到大林段不通

省道台1線因大湖口溪溪水暴漲溢流淹水，斗南到大林段交通中斷。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03  07:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林昨夜至今雨勢不斷，各地紛傳淹水災情，斗南大湖口溪溪水暴漲溢流，斗南二重溝、大埤等地淹水嚴重，台1省道斗南到大林段封路，台鐵彰化二水站到嘉義大林站因鐵軌淹水雙線封閉，請用路人及搭車旅客注意。

今天凌晨3點多斗南地區石龜、將軍傳出淹水，位在東明里信義育幼院旁的恩惠養護中心淹水嚴重，雲林縣消防局出動大批消防員、義消以橡皮艇、人力協助老人徹離，現仍在撤離中。

大湖口溪溪水暴漲溢流過堤防，斗南、大埤整片稻田成汪洋，台1省道、台鐵軌道全都淹水，公路局緊急封路，由於彰、雲、嘉雨勢仍相當大，彰化的二水站到嘉義大林站雙向不通。

斗南往斗六台1丁道路、斗南外環道建國路、國道1號虎尾交流道等地都因積水封路，草嶺公路149甲縣道多段落石道路中斷。

由於雨勢持續不斷，各地災情擴大，縣府呼籲民眾儘量不要外出。（08：45更新）

大埤鄉豐田村淹水嚴重，大片稻田成汪洋一片。（記者黃淑莉攝）

斗南大湖口溪已滿出堤防溢流造成附近淹水嚴重。（記者黃淑莉攝）

台1丁斗南往斗六方向淹水車輛受困路中。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 淹水 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：雲林多處成汪洋 台1省道及台鐵二水到大林段不通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.