雲林多處成汪洋 台1省道及台鐵二水到大林段不通

省道台1線因大湖口溪溪水暴漲溢流淹水，斗南到大林段交通中斷。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03 07:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林昨夜至今雨勢不斷，各地紛傳淹水災情，斗南大湖口溪溪水暴漲溢流，斗南二重溝、大埤等地淹水嚴重，台1省道斗南到大林段封路，台鐵彰化二水站到嘉義大林站因鐵軌淹水雙線封閉，請用路人及搭車旅客注意。

今天凌晨3點多斗南地區石龜、將軍傳出淹水，位在東明里信義育幼院旁的恩惠養護中心淹水嚴重，雲林縣消防局出動大批消防員、義消以橡皮艇、人力協助老人徹離，現仍在撤離中。

大湖口溪溪水暴漲溢流過堤防，斗南、大埤整片稻田成汪洋，台1省道、台鐵軌道全都淹水，公路局緊急封路，由於彰、雲、嘉雨勢仍相當大，彰化的二水站到嘉義大林站雙向不通。

斗南往斗六台1丁道路、斗南外環道建國路、國道1號虎尾交流道等地都因積水封路，草嶺公路149甲縣道多段落石道路中斷。

由於雨勢持續不斷，各地災情擴大，縣府呼籲民眾儘量不要外出。（08：45更新）

大埤鄉豐田村淹水嚴重，大片稻田成汪洋一片。（記者黃淑莉攝）

斗南大湖口溪已滿出堤防溢流造成附近淹水嚴重。（記者黃淑莉攝）