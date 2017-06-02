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全台豪雨波及桃機 賀陳旦視察：是漏水非淹水

2017-06-02  17:24

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕受到西南氣流及滯留鋒面影響，北部地區下起豪大雨，導致桃園機場第二航廈禮品大街發生水嚴重積水。交通部長賀陳旦下午在桃園市長鄭文燦陪同下前往桃園機場視察，對於航廈內發生淹水情形，賀陳旦表示，「不能說是淹水，而是漏水」。

賀陳旦說，今天積水溢出不能說是淹水，而是漏水，當然，我們也不會在這裡辯解，應該要看過去所犯的錯誤，有沒有改正過來，桃機已經做好停車場防汛措施，今天也沒有發現因為機電問題，而延誤旅客疏運，這已經改正去年所發生的情形。

賀陳旦說，今天漏水的部分，主要是雨勢大，大量雨水集中在漏水孔時所發生的問題，並不是機場公司在管理上有疏忽，去年也因為有這些過去思考不及的地方，要求在管理上，要對管線等等做一個通盤檢討。

賀陳旦指出，總統蔡英文也希望桃機能以全世界最好的機場為標竿，做為今後改進的方向，機場公司也會在下週舉辦研討會，進行各項討論，向別人學習，讓桃園機更進一步。由於颱風季即將到來，賀陳旦強調，桃園機場不管是在建築或相關系統上，不能說永遠不會發生事情，但相信桃園機場公司在管理與學習能力上，不會重犯同樣的錯誤。

桃園國際機場公司指出，禮品大街發生積水的原因，主要是桃園捷運A13站屋頂積水渲洩不及溢出，發生嚴重漏水。由於出事的地點在桃捷工地，陪同視察的桃園市長鄭文燦表示，這個地方高鐵局有一個工程介面，因為兩個小時降了120毫米的雨量，大量的降雨溢出，影響到機場及機捷的A13站，所以這個工程介面的缺點應該要改善。

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  • 交通部長賀陳旦（中）2日在桃園市長鄭文燦（左二）陪同下視察桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    交通部長賀陳旦（中）2日在桃園市長鄭文燦（左二）陪同下視察桃園機場。（記者朱沛雄攝）

  • 交通部長賀陳旦（左四）2日在桃園市長鄭文燦（左二）陪同下視察桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    交通部長賀陳旦（左四）2日在桃園市長鄭文燦（左二）陪同下視察桃園機場。（記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 天氣 桃園機場 淹水 漏水 豪雨 賀陳旦
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