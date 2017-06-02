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全台公路客運已17線停駛 18條部分站位不停靠

2017-06-02  14:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著災情擴增，全台客運停駛路線不斷變更，截至下午2點已有17條路線停駛、18條客運路線部分站位不停靠。

全線停駛路線包含：基隆客運運【1003】瑞芳－基隆監理站、【1011】四腳亭－基隆、【1031】汐止樟樹灣－國家新城、【1032】基隆－板橋、【1051】瑞芳－國家新城、【1068】新北市金山區－國道3號－台灣大學、【1088】基隆市（暖暖區）－台北市南港區、【9006】台北市－基隆市。首都客運暨大都會客運聯營【9026】基隆市安樂區－國道1號－國道3號－汐止－台北市南港展覽館。福和客運【1558】基隆－國道3號－木柵動物園。國光客運【1801】基隆－國立護院、【1802】基隆－三重、【1811】台北－羅東（經濱海公路）、【1815】台北－金山青年活動中心。基隆、台北客運聯營【1070】新北市板橋區－基隆市。

部分站位不停靠路線則有：大有巴士【1961】台北市－大園區路線，中午12點至下午3點暫不經南崁。統聯客運【1617】台北－東勢、【1618】台北－嘉義、【1620】台北－中清路－台中、【1626】台北市－苗栗市、【1630】臺北－西港、【1631】臺北－二水－竹山、【1632】臺北－草屯－竹山、【1633】臺北－北港－四湖鄉、【1635】台北－虎尾－四湖鄉、【1636】台北－西螺－四湖鄉、【1637】台北－西螺－林厝寮－四湖鄉、【1638】台北－東石、【1639】台北－布袋、【1652】台北－芳苑等路線，因受大雨淹水影響，林口站暫時無法停靠，待狀況解除後將立即恢復停靠。

新北客運【1191】中崙－台五線－基隆、【1192】基隆－烘內往基隆方向，因八堵橋封閉無法通行改道，依指揮調頭折返。台中地區員林客運【6739】日月潭－阿里山線僅行駛至信義鄉草坪頭。

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  • 今晨暴雨造成武崙溪越堤，基金一路雙向車道全泡水，嚴重影響車輛通行。（記者林嘉東翻攝）

    今晨暴雨造成武崙溪越堤，基金一路雙向車道全泡水，嚴重影響車輛通行。（記者林嘉東翻攝）

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