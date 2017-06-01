打敗中國1萬5千名高手 台東高商學生獲PVQC高職組冠軍

台東高商觀光科三年甲班學生田翊呈（中）上個月到中國北京參加大學生計算機應用能力與信息素養大賽當中的PVQC專業英文能力高職組比賽，奪得個人組冠軍。 （記者黃明堂攝）

2017-06-01 15:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商觀光科三年甲班學生田翊呈上個月到中國北京參加大學生計算機應用能力與信息素養大賽當中的PVQC專業英文能力高職組比賽，奪得個人組冠軍。

台東高商表示，這項比賽中國有185個院校代表隊，總計1萬5千名學生參加，經過了激烈競爭，最後進入總決賽的院校代表隊有165隊561人；台灣總計28所學校72名選手參賽。田翊呈憑藉著良好的專注力及穩定度，一舉拿下個人組冠軍。

指導老師李郁蕙說：「翊呈平時對專業英語學習認真，比賽時專注，穩定地表現了自己的專業能力；在比賽過程中，也同時觀摩了其他學生在資訊及專業英文領域方面的學習，開拓了專業英文的學習視野，提升翊呈對於專業英文在專業領域學習的重要性認知。」

校長劉玲慧說：「專業能力的培養一直是技職教育的重點，擁有良好專業英文能力不但能提升專業能力，也能與其他國家作對等的交流與學習，對於身處資訊流通較為單純的台東學子而言，專業英語能力的培養能彌補大環境的不足，並藉由此一能力與世界的專業接軌；因此，學校對於這項比賽抱持積極鼓勵的態度。」