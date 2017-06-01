身分證送到追思會 丁松筠神父「正式成為台灣人」

來台奉獻半世紀的丁松筠神父昨天辭世，移民署今天在光啟社舉行的追思會上頒發身分證，讓丁松筠神父「正式成為台灣人」。（記者簡榮豐攝）

2017-06-01 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕來台奉獻半世紀的光啟社副社長丁松筠神父，在領取台灣身分證前夕傳出辭世消息。移民署原訂今天（1日）頒發中華民國身分證給他，臨時改在光啟社舉行的追思會上頒發，內政部長葉俊榮、台北市政府民政局長藍世聰頒證國籍證書及身分證，由弟弟丁松青神父代表接受，讓丁松筠神父「正式成為台灣人」。

丁松筠本名George Gerald Martinson，17歲時進入天主教耶穌會，原本想追隨史懷哲醫生的腳步到非洲偏鄉行醫救人，但教會要求他投身媒體，從事影片及節目製作，他雖然內心一度抗拒，仍遵從「神的指示」，民國56年，24歲的他輾轉來到台灣，先到新竹學習華語，將本姓「Martinson」改為「丁」，大弟丁松青後來亦跟隨哥哥腳步來台宣教，落腳新竹五峰清泉部落為原住民服務。

丁松筠平常總是笑容可掬，多才多藝的他還曾經報名參加電視五燈獎節目，早早就與台灣民眾打成一片。他領導下的光啟社，長期製作有關原住民、新住民、外籍移工、身心障礙人士、邊緣者及受災者等社會議題的節目，散播正面能量，甚至還跨越宗教藩籬，協助慈濟證嚴法師成立大愛台，成為台灣影視發展史上不可或缺的重要名字。

丁神父生前最為人熟知的就是以「Uncle Jerry（傑瑞叔叔）」與長頸鹿美語合作的英語教學節目，成為許多人兒時的英文啟蒙。光啟社社長莊麗紅昨透露，當年丁松筠主持英文教學節目時，時常需要和小朋友唱唱跳跳，為了增加體力、保持活潑動感，丁松筠時常利用時間運動、健身。

華視前副總經理朱立熙回憶，丁松筠神父過去帶領光啟社的團隊，致力於推廣傳播教育，並製播了許多勵志性、正向的電視節目，長達近半世紀，對台灣的傳播教育功不可沒；此外，丁松筠神父利用光啟社的資源推廣英語教學，大幅降低一般民眾接受英文教育的門檻，也因此讓不少人對於英文產生興趣。

內政部長葉俊榮、台北市政府民政局長藍世聰頒證國籍證書及身分證，由弟弟丁松青神父代表接受，讓丁松筠神父「正式成為台灣人」。（記者簡榮豐攝）

來台奉獻半世紀的光啟社副社長丁松筠神父，在領取台灣身分證前夕傳出辭世消息，光啟社今天舉行丁神父的追思會。（記者簡榮豐攝）