曾堆7萬噸廢棄物 桃園草漯重劃區地主怕怕

市議員吳宗憲出動空拍機拍攝，發現污染區域的開挖痕跡非常少，質疑環保局處理不扎實。（吳宗憲提供）

2017-05-31 21:03

［記者陳昀／桃園報導］市議員吳宗憲今天指出，位於草漯都市計畫重劃區內、成功路一段旁的原華棋土石場，3年前曾被非法堆置7萬多公噸有污染疑慮的事業廢棄物，桃園市環保局聲稱已清運完成，但他出動空拍機拍攝，發現有開挖痕跡的面積非常小，質疑環保局未落實查核；市府環保局長沈志修表示，環保局一直有陸續處理，今年現地勘查兩次，確定已無廢棄物，若市民仍有疑慮，會重啟調查。

桃園市地政局長陳錫禎指出，草漯都市計畫有5區，公辦第1、3、6區，第1區已經完成查估補償，拆遷完就會動工，預計108年底完工，而第3區、第6區也已通過內政部審查，將陸續舉辦說明會，預計109年底完工。

吳宗憲表示，有第一區的地主反映，重劃區部分土地曾被污染，擔心有害物質殘留，「未來分配到的人不是很衰嗎？」要求環保局徹查、確認無污染，以免耽擱後續都計進度。

吳宗憲指出，環保局3月21日來一紙公文，指3月10日已確定沒有廢棄物留存，他懷疑短短11天且包含假日，要如何確切檢驗，因此出動空拍機拍攝，發現有開挖痕跡的土地面積非常少，質疑環保局處理不確實。

沈志修說，地面上堆置的有害事業廢棄物103年時就已清除，就環保局掌握，地面下的只是一般廢棄物、不具有害物質，今年現勘2次，也開挖10處抽查，查證後確認沒有污染，但事關市民權益，若認為密度不夠、仍有疑慮，將重啟調查。

陳錫禎也表示，為避免影響進度，工程可以先避開此處，地政局、工務局、環保局都會密切配合。