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七年級青農接棒養黑豬 月砸8萬顛覆髒臭形象

2017-05-31  20:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕7年級生的林口養豬青農李當期，接下父親經營30載的養豬事業後，將黑毛豬當自己家小孩悉心照顧，養出婆婆媽媽瘋狂搶購的優質黑毛豬，他為了顛覆過去養豬場給人髒亂及惡臭的印象，更格外注重環保及衛生，每月光污水處理設施電費就耗費8萬元，立志當個「小清新」豬農。

從小就在家裡幫忙的李當期，對畜牧場如同自家後院熟悉，婚後和太太接下家裡事業，打理爸爸及伯父的畜牧場很快就上手，毫無銜接上的陣痛期，夫妻倆分工自產自銷，李當期負責管理牧場，太太則經營位於八里的自家肉攤，清晨剛出屠宰場的現宰黑豬肉超搶手，往往一擺上攤位就被婆婆媽媽們買光光。

李當期說，豬其實很聰明，喜歡乾淨通風的環境，因此他特別重視豬舍整潔，每天視天候調整豬舍兩側簾幕，冬天林口海邊風大，還得注意豬舍保暖度，深怕凍著豬隻。

李當期指出，林口的黑豬通常由桃園豬、梅山豬交配育種而成，肉質較一般市面上的白毛豬軟Q好吃，而新北市養豬特色是用廚餘飼養豬隻，一般白毛豬吃飼料半年就能上市，黑毛豬則需要多1倍時間，飼養期長達1年，也因為有充足的發育時間，黑豬體型相對大、也能長出充足的油花。

不過，接棒養豬事業的李當期，也面臨豬農常被詬病的環境問題，他想擺脫傳統養豬場的惡臭形象，與不少新一代豬農一樣，特別注重環保及衛生，李當期說自己光是污水處理設施的電話就月繳8萬元，但對他來說，可以減低環境污染，投資也是值得的。

新北市農業局表示，新北市飼養的豬隻多為黑豬，利用廚餘餵養是一種循環經濟，能消化大台北地區產生的廚餘，此外，農業局也輔導業者改為對環境較友善的綠能環保飼養，還可供應消費者優質的肉品。

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  • 七年級的李當期，接棒父親、伯父的養豬場，特別著重改善豬舍條件、減低環境污染。（新北市農業局提供）

    七年級的李當期，接棒父親、伯父的養豬場，特別著重改善豬舍條件、減低環境污染。（新北市農業局提供）

  • 李當期與妻子自產自銷，養殖的黑豬肉送往自家攤販販售，婆媽瘋搶。（新北市農業局提供）

    李當期與妻子自產自銷，養殖的黑豬肉送往自家攤販販售，婆媽瘋搶。（新北市農業局提供）

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