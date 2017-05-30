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台鐵慶130週年 6月推多款新品

2017-05-30  11:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵為歡慶130週年，6月將陸續推出一系列新商品，除了瑞士OMEGA骨董級懷表130只外，還有典藏系列－火車精緻模型、火車方向指示銘版、普悠瑪紀念鋼筆禮盒組等；回味便當系列則有台鐵便當吸鐵杯墊、台鐵便當磁鐵、三層資料夾及台鐵人物鑰匙圈、餐旅熊矽膠零錢包、包包掛勾等文創小物，均為實用性超高人氣商品，屆時將全台同步首賣。

台鐵局表示，為回饋鐵路商品愛好者，6月1日起同步舉辦限時優惠活動，普悠瑪號造型悠遊卡、多功能道釘筆、童趣原野餐具組等10多種熱銷商品，平均折扣達6折，單項商品最低甚至下殺3折。

繼102年推出台鐵列車行車人員所使用的機械懷表後，今年台鐵再精選130只瑞士OMEGA鐵道懷表，並經專業鐘表師傅精工調校，特別打造專屬木箱，表架設計以「唯美月台鋼構意象」，表架底座可加價500元雷雕個別客製化文字，彰顯獨一無二的價值。台鐵局表示，購買1只懷表即附贈1組「承先啟後」紀念瓷盤，懷表每套售價新台幣4萬9999元，預計6月10日上午10點開賣，每人限購1套。

鐵路新商品將於6月9日鐵路節當天於台鐵局各實體門市推出，熱銷商品優惠活動則於6月1日至6月30日舉辦，民眾可於台鐵局各實體門市、列車及網路購買。骨董級懷表6月10日上午10點將分別於台鐵夢工場台北旗艦店、台中鐵路餐廳、高雄鐵路餐廳販售，懷表台北將販售100組，台中、高雄各15組。

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  • 台鐵慶130週年，6月推骨董懷表。（圖由台鐵局提供）

    台鐵慶130週年，6月推骨董懷表。（圖由台鐵局提供）

  • 台鐵慶130週年，6月推火車精緻模型等多款新品表。（圖由台鐵局提供）

    台鐵慶130週年，6月推火車精緻模型等多款新品表。（圖由台鐵局提供）

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