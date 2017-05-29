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回家路好難！蘇花路不通 改走中橫公路仍有風險

蘇花公路落石影響通車。（記者簡惠茹翻攝）

2017-05-29  11:37

〔記者王峻祺、簡惠茹／綜合報導〕蘇花公路台9線112.6公里處，自昨天下午5時坍方後，迄今仍有間歇性落石，公路總局預定趕在今天下午3時搶通，花蓮已有收假民眾眼見「蘇花路不通」，改走台8線中橫公路返鄉；警方表示，目前富世段至合歡段車流順暢，但因昨夜發生土石坍方一度阻斷交通，仍有潛在落石風險，呼籲民眾務必多加注意路況。

南澳工務段建議行駛南迴公路

蘇花公路蘇澳到東澳路段昨天晚間7點因落石不斷而封閉，原本預計今天上午9點開通，但是間歇性落石影響搶災進度，公路總局南澳工務段表示，預定延至今天下午3點開放通行，今天確定不會開通，花蓮要回到宜蘭、台北的民眾，建議行駛南迴公路。

公路總局則提醒，中橫公路雖然已經搶通，也有做刷坡處理，目前路況仍不穩定，路過須小心。

中橫公路台8線164公里洛韶路段，昨晚落石坍方雙向交通受阻，經搶修目前已可通行，但因蘇花公路112.6公里災點持續落石，預定延至下午3時搶通，導致部分返鄉車潮今早湧入中橫公路，新城警分局為避免交通壅塞，已加派警力疏導交通。

新城警分局交通組長黃榕仙說，中橫公路太魯閣閣口至大禹嶺間，目前東往西車流較大，但整體交通順暢、平穩，因昨夜洛韶路段發生落石坍方，民眾行經易落石區，仍應提高警覺盡速通行。

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  • 蘇花路不通，中橫公路今早湧入部分返鄉車潮。（圖由警方提供）

    蘇花路不通，中橫公路今早湧入部分返鄉車潮。（圖由警方提供）

  • 中橫公路合歡山段目前車流順暢。（圖由警方提供）

    中橫公路合歡山段目前車流順暢。（圖由警方提供）

  • 花蓮有收假民眾眼見「蘇花路不通」，改走台8線中橫公路返鄉，目前合歡山段車流順暢。（圖由警方提供）

    花蓮有收假民眾眼見「蘇花路不通」，改走台8線中橫公路返鄉，目前合歡山段車流順暢。（圖由警方提供）

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