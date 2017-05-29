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上警大只要41級分 葉毓蘭怪「年改」趕跑學霸菁英...

葉毓蘭認為，年金改革讓警消人員不敢退休，造成「學霸、菁英」們不會選擇擔任警察。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-29  12:25

〔即時新聞／綜合報導〕警察大學近日公布106學年度學測錄取分數，對比往年，今年錄取分數狂降了12級分。前警大教授葉毓蘭表示，「人才外流、未來治安堪憂」，並且認為學霸型菁英不願當警察的原因與年改有關。

葉毓蘭在臉書PO文表示，她看了這次警大「甲組男生」的錄取分數掉到41級分以後，「足足倒抽了一口氣，從心底涼了起來。這大概是我40年來看到的最大滑落。即便連過去周人蔘電玩弊案、翁奇楠命案爆發引起警界風紀聲譽如土石崩落，警察大學的招生從未有過類似的情形」。

葉毓蘭指出，「我所任教的外事系或李昌鈺博士手創的鑑識系，經常可以招到社會組、自然組滿級分的菁英」，並且認為：「雖然警察工作並不需要學霸，41級分的未必比53級分的不適合當警察，但是主政者一定要正視目前的年金改革，對於警消的『普通化』『公務員化』趨勢，而工作與勤務仍然是持續危險、過勞，將來讓警消迫於生計必於長留在工作上，不敢退休，警消人力老化後，對於新進的同仁又增加障礙，未來偏重體力勞力的工作，只能多仰仗新進警力，勢必雪上加霜。有競爭力的學霸型菁英們，當然在年輕時，還有選擇權時，不會願意擔任沒有保障的警察工作了。」

葉毓蘭嘆：「在人才外流後，未來的治安堪慮。」

警大106學年度錄取分數狂降到41級分，葉毓蘭表示：「在人才外流後，未來的治安堪慮。」（圖擷取自警大官網）

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