竹市龍舟競賽開賽了！ 62支隊伍尬龍舟

新竹市龍舟競賽開賽了，今年有62支隊伍參加，各隊都卯足全力拼賽，精采可期。（記者洪美秀攝）

2017-05-29 11:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年度端午節龍舟競賽開打了！由62支隊伍在南寮漁港展開3天的水上較勁，特別的是，一支清一色由日本隊員組成的「吞兵衛’S」，已連續5年參與新竹市龍舟賽，透過傳統龍舟競技，體驗台灣的端午節慶文化，他們都說很喜歡竹市，讓人感覺是個小而美，但城市會呼吸且有深度的城市。

新竹市府城銷處表示，每年端午龍舟賽都有來自各界的好手參賽，今年不但有「警消大戰」、空軍聯隊參戰，更有來自不同地方的「多國聯軍」來挑戰，龍舟嘉年華的歡樂氣氛精彩可期，邀請大家端午節決賽，一起為選手加油。

「吞兵衛’S」是由住在新竹縣、市的日本人組成，隊員井上晉介說，「吞兵衛」在日文代表「愛喝酒」的意思，隊員們是一群在園區上班的工程師，業餘愛打棒球，每週相約在西門國小打球，運動完相約喝一杯是他們最大的樂趣，自稱是「愛運動的酒鬼」。

「いち、に！いち、に！」（譯：一、二！一、二！）在龍舟上隨著鼓聲划槳前進的經驗對他們來說，特別新鮮有趣，雖然平時沒有龍舟經驗，但憑藉打棒球的默契，過去曾在龍舟賽奪得佳績，實力不可小覷，今年參賽隊員從12歲到55歲，相當特別。

其中隊員池田實成在新竹住超過5年，喜歡米粉和滷肉飯，日前市府舉辦的「綠園道派對」，新竹精釀啤酒讓他印象深刻。他說，新竹市舉辦的藝文活動，讓他感受到城市生命力。

城銷處表示，今年龍舟賽以「歡樂端午」為主題，除龍舟競賽、水上救生演練外，還有創意市集、舞台遊戲等多項活動，邀請民眾一起來南寮漁港一起看龍舟賽，度過好玩、好吃又好看的端午佳節。

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