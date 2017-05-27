台灣之光 公東教堂暫列WMF世界當代建築第1名

公東高工敎堂在「世界遺產基金會」（World Monument Fund, WMF）網頁票選中，以得票數1萬485票，成為被票選的100多棟世界各國當代世界建築遺產的第一名。（記者黃明堂攝）

2017-05-27 15:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東公東高工校園裡有57年歷史的「公東的教堂」，在「世界遺產基金會」（World Monument Fund, WMF）網頁票選中，以得票數1萬485票，成為被票選的100多棟世界各國當代世界建築遺產的第一名，超越第二名2千多票的，但須等待WMF正式的公告。

世界遺產基金會（WMF）每年都在全世界尋找當地的現代建築，除了具有設計、美學與歷史意義外，更希望喚起世人參與有關現代建築的討論與相關的保護工作。因此，2017年在全世界各地選出100多棟現代建築放在網上讓全世界進行票選，而台灣唯一入選的建築物就是位在台東，隱身在公東高工校園裡的公東教堂。

台東縣長黃健庭在得知公東教堂目前為票選第一名時表示，恭喜白冷會、恭喜台東、恭喜台灣，這是令人高興的一件事。他說，這是屬於台東的榮耀，因為公東的教堂不只在建築本身具有指標性，她更承載了台東重要的歷史過往。黃健庭說，白冷會神父、修士們在台東最艱困的年代裡，幫助我們，對我們有深遠的影響，直到現在看見教堂，就會立刻聯想到他們（神父、修士們）對台東的付出與貢獻。

縣議會議長饒慶鈴表示，非常開心與感動，公東的教堂是台灣唯一成為世界現代建築遺產票選第一名的現代建築，這要歸功於60多年前從瑞士來到台東傳教的天主教白冷會神職人員，這是台東人的榮耀，更是台灣的榮耀。

這棟戰後台灣第一代的清水模建築中呈現出的簡約與質樸的感覺，因為質樸、簡約與神父們引進當代歐洲最先進的機器與技術最好的技師，讓公東高工在傳統的木工技藝下，寫下了輝煌的歷史，更讓台東成為台灣精緻家具木作之都。

交通大學建築研究所教授張基義說，公東的教堂深受立體派藝術的影響，在設計的過程中非常重視光影、與線條，是一棟非常前衛的建築。在台東有這樣的建築，是台灣的榮耀。

白冷會現任會長葛德神父把這一切榮耀歸功於天主及公東高工創辦人錫質平神父。葛德神父謙虛的表示，在台灣有很多漂亮的教堂建築，每一棟都有獨特的設計與美感，但是真正的第一名，沒有人敢講，因為教堂只是一棟房子。葛德神父說，房子並不重要，因為房子只是我們集會的地方（神職人員傳福音與教友恭敬、朝拜天主的地方），但是天主不需要，因為天主是無時不在、處處都在的。教堂，是天主差遣他的門徒時說的，去你們到四方傳遞我的福音給不認識我的人，讓他們認識我。就這樣，我們人因為集會才需要教堂。

公東高工校長藍振芳表示，感謝國人對公東教堂的關心，WMF選擇公東教堂是公東的榮耀相信也是台灣人的榮耀。對於這棟歷史建築，學校會更加細心的呵護，要在教堂的原味中，保留她特有清水模與板式構造的建築型態。