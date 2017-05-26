食安議題大辯論 東吳大學、武陵高中奪冠

2017-05-26 18:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕即便是面對艱深的食安問題，學生辯論隊仍展現出專業的攻防水準！由銘傳大學法律學院與日月光文教基金會合辦的「2017日月光環保議題辯論比賽」，經過4天的激辯，今天舉行頒獎典禮，其中高中組由武陵高中擊敗建國中學奪冠，大學組則由東吳大學脫穎而出，冠軍隊伍分別可獲得5萬及6萬元獎金，加上一座獎盃。

環保署化學局副局陳淑玲在頒獎致詞時表示，食品安全是跨國界、跨領域的，不但世界各國必須重視，透過跨國合作共同找出解決辦法外，國內也需要衛福部、環保署、農委會、法務部等多個政府單位共同努力，以維護國民身體健康。

陳淑玲說，其實食安問題也與環保息息相關，外界以為環保署的業務只是空氣、水、廢棄物等汙染，但包括雞蛋含戴奧辛、鹹酥雞含工業用碳酸鎂等層出不窮的食安事件，也都是環保署所關心的。她樂見企業、學界攜手舉辦辯論賽方式，對政策提出建言，也希望參與學生能將從辯論中獲得的資訊，把環保概念散布發酵到民間。

獲得冠軍的東吳大學最佳辯士曾厚恩表示，透過辯論賽讓他對食安問題有更深一層了解，知道食品履歷的重要、知道從QRcode就可得知食品履歷、知道不肖業者是如何使用違禁工業化學品在鹽酥雞，也因為比賽，讓他體驗社團如何培訓、研究食安議題該從何入手。

獲得高中組冠軍的武陵高中最佳辯士黃脩閔說，原本對食安問題「一竅不通」，但透過辯論，讓團隊從蒐集資料、組隊培訓、反覆練習，尋找模擬對手，並參加過蘇州盃、菁英盃等多次比賽，終於奪得此次冠軍。

「2017日月光環保議題辯論比賽」題目為「食品安全應以源頭物料管制為主/應以食品內容管制為主」，各組名次分別為，高中組冠軍武陵高中、亞軍建國中學、季軍華江高中、殿軍內湖高中；大學組冠軍是東吳大學、亞軍政治大學、季軍台灣大學、殿軍淡江大學。