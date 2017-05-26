各地降雨趨緩 端午連假先晴後雨

中央氣象局指出，今天（26日）各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣，南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-26 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣，南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨。氣象局預估，端午連假前期（27至29日）下雨的時間較為短暫，後期（30日）雨勢將較明顯。

氣象局表示，由於鋒面南移至巴士海峽，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣，南部、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨。溫度方面，北部及東半部高溫約25至27度，中南部高溫仍有30到31度，低溫方面中部以北及東半部約21到23度，南部約25到26度。

氣象局預估，端午連假前期（27至29日）下雨的時間較為短暫，後期（30日）雨勢將較明顯。週六至下週一（27日至29日）台灣各地降雨將會較為緩和，但天氣仍未完全穩定。

下週二至下週三（30日至31日）南海至台灣附近西南風逐漸增強，各地氣溫逐漸回升，感受上會較悶熱，南部及東半部地區仍然有短暫陣雨或雷雨，其他地區也要注意午後短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天全台各地及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 27 23 ~ 31 29 ~ 32 24 ~ 27

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）