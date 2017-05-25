天良感冒液涉改標 桃市下架5852瓶

2017-05-25 19:01

［記者陳昀／桃園報導］衛福部食藥署今天公布，查獲天良生物科技公司涉竄改感冒液「天良諾克治痛感冒液」的批號及有效期限，桃園市政府衛生局也配合下架，今天已全數查核桃園市的33家藥局、5家藥商，共下架5852瓶。

桃園市衛生局提醒，若民眾家中有「天良諾克治痛感冒液」產品，請立即停止使用，身體不適儘速就醫，若有用藥安全疑慮，也可就近洽詢社區藥局藥事人員、專業醫療人員，或電洽「1999市民熱線」。