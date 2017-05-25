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學甲民宅頂樓架設6支電信基地台 社區民眾強烈抗議

2017-05-25  17:19

［記者王涵平／台南報導］學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。

反基地台自救會會長吳清亮說，慶安宮對面一處民宅頂樓在3年前以2座儲水桶偽裝掩飾，4家電信業者設立6支有執照的通訊設備，短短兩年內，超過20個里民罹患癌症，引起里民恐慌。

百餘位里民出席協調會，在大廟前欄杆懸掛「抗議殺人兇手電磁波」、「基地台滾蛋」、「趕走基地台、還我里民健康」等白布條，學甲分局長楊青垂率大批員警前往維持秩序。

陳亭妃表示，目前有6支基地台獲准設置，3支108年11月到期、2支分別於109年5月與8月到期、1支111年3月到期，但因引起當地居民恐慌與強烈反彈，希望電信業者與居民能協調出提早遷移的時程。

NCC南區處長劉豐章與台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信、中華電信等業者都派員出席，市議員謝財旺及侯澄財也力挺居民，要求基地台必須儘早遷移。

仁得里長林嘉雄希望里民理性表達意見，里民強調唯一的訴求只有儘快遷移基地台，無法再忍受社區內有基地台，電信業者則說只要找到地點就會馬上遷移，也希望居民幫忙找地點。

謝財旺認為要給業者緩衝時間，107年12月底前需全部拆除，陳亭妃則強調如果到時候未拆除，會親自帶領NCC南區處長劉豐章來執行拆除任務。

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  • 學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。（記者王涵平攝）

    學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。（記者王涵平攝）

  • 學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。（記者王涵平攝）

    學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。（記者王涵平攝）

  • 學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。（記者王涵平攝）

    學甲區1民宅頂樓架設6支電信基地台，引起社區民眾恐慌，立委陳亭妃今邀相關單位座談協商，居民要求儘速遷移，最後決議明年底前全部遷移。（記者王涵平攝）

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