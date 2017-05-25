解除一階限水？ 南水局：樂觀規劃

受鋒面影響，曾文與南化水庫都有良好的進帳表現，台南解除一階限水有望。（記者黃文瑜翻攝）

2017-05-25 00:21

〔記者黃文瑜／台南報導〕近日鋒面降雨挹注，曾文與南化水庫都有良好的進帳表現，蓄水率已有提升，預估曾文水庫及南化水庫分別增加5.2天及9.5天的用水日，南水局表示，解除第一階段限水，指日可待。

南區水資源局副局長簡振源表示，近日降雨密集，山區雨量充足，昨日曾文水庫地區累積雨量約28毫米，預估入流量270萬立方米，南化水庫則有53毫米的累積雨量，預估入流量370萬立方米。因此樂觀規劃解除第一階段限水，但仍呼籲要節約用水，珍惜水資源。