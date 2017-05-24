桃醫日照中心開幕 「感官訓練系統」防退化
2017-05-24 23:18
［記者陳昀／桃園報導］因應人口老化及長照政策，衛福部桃園醫院2年前著手規劃日間照護中心「桃樂居」，今天舉行開幕慶及端午包粽活動，不但有500多坪大空間，還有專業醫療團隊及少見的感官訓練系統，且有月托、日托2種選擇供選擇，目前已有6人參與，最多可收托35名失智、失能者。
桃園醫院附設日照中心主任余珮瑜表示，在台灣社會風氣下，一般的長輩們對住宿型機構相對排斥，子女也擔心被扣上「不孝」大帽子，日間照護中心能平衡兩難問題，而且還可選擇月托或日托，有需求者，可依照自己的需求或專業評估選擇復健計畫。
她說，「桃樂居」除了有全新硬體設備、寬闊空間外，還設置精神科才有的「感官訓練系統」，能藉由電子光束、音樂、投影等，刺激感官、減緩退化，這在長照中心是比較少見的，而且還有專業的社工師、護理師、物理及職能治療師、營養師及心理師，更有醫師群定期巡診，能及時掌握受托者的健康狀況，即時協助，受托者也可以每天返家，共享天倫。
營養師團隊也特製健康的咖哩雞肉粽陪長者歡慶端午，營養科主任范純美採用燕麥、薏仁、圓糯米、雞丁、香菇等材料，增加纖維質，並採用富含薑黃的咖哩，可以抗發炎、抗氧化，不但營養，還能降低腸胃不適感。
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