北基、桃竹、南投、高雄 晚間發布豪雨特報！

2017-05-24 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今晚6點40分針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣及高雄市發布豪雨特報。

氣象局指出，受到鋒面影響，今晚新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣及高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部及中部山區也有大雨發生的機率，須留意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。