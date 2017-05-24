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板橋花海祕境 連觀旅局長都不知道

江翠礫間水岸公園的花海。（新北市議員王淑慧提供）

2017-05-24  19:16

〔記者何玉華／新北報導〕賞花不用跑太遠！新北市議員王淑慧在質詢時，爆料新北市都會區有一處賞花祕境，他以照片詢問列席的市府官員「有誰知道？」結果只有水利局長古沼格、民政局長江俊霆舉手，觀光旅遊局長陳國君則在會後要求同仁去現場了解。

王淑慧講的「祕境」，就在板橋華翠橋與華江橋間、新店溪左岸高灘地的江翠礫間水岸公園，面積6.5公頃，地面下是污水淨化設施，地面上是一處親水遊憩公園，由高灘地公園管理處種植10多種、共20萬株花草，配合人行步道打造公園地景，形成一大片花海。

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  • 江翠礫間水岸公園的花海。（新北市議員王淑慧提供）

    江翠礫間水岸公園的花海。（新北市議員王淑慧提供）

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