明北部降雨趨緩稍轉涼 中南部、花東、山區仍有雨

2017-05-24 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面影響，明（25日）北部及東北部天氣較涼；中南部、東部仍有陣雨或雷雨，提醒大家外出要攜帶雨具，並留意瞬間大雨。

中央氣象局指出，明天白天鋒面逐漸往南移動，北部平地降雨可望漸漸趨緩，不過中南部、花東及各地山區仍有明顯降雨，前往山區及河邊活動的朋友要特別留意天氣變化，注意安全。

氣溫方面，明天在雲多下雨的情況下，各地氣溫都會比今天略為下降，且在鋒面通過後帶來微弱東北風，北部及宜花地區高溫下降到25、26度左右，中南部及台東高溫也下降到27度至29度。

空氣品質方面，明天全台各地為良好至普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。