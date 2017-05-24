同婚只差一步！ 王丹讚：台灣是亞洲之光、人類之星

同婚釋憲解果出爐，王丹盛讚台灣是亞洲之光、人類之星。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-24 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻合法化只差一步！根據大法官釋憲，立法機關應於2年內修法保障同婚，此歷史性的時刻也讓台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家。中國民運人士王丹在臉書上大讚：「一宣告，使得臺灣成為亞洲之光，人類之星。」

王丹PO文表示：「臺灣大法官釋憲的結果，明確承認同性婚姻，並規定兩年內立法如果不能補正，同志可徑自結婚！這一宣告，是臺灣人權發展歷史上的重要里程碑，是同志族群的巨大勝利；這一宣告，使得臺灣成為亞洲之光，人類之星。感謝大法官們，他們使得『平等』這個理念的真正落實，又往前邁進了一步。這一刻，成就了台灣的光榮！」

文末，王丹也為台灣加油打氣：「在此恭喜臺灣，恭喜所有同志朋友和支持同志權益的人。臺灣加油！」