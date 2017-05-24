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高雄大樹九曲堂「三鐵」微旅行 免費參加

大樹舊鐵橋天空步道。（記者葛祐豪攝）

2017-05-24  14:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日治時期就以水質優良聞名的高雄大樹九曲堂，孕育了豐富產業和文化，都發局將舉辦「九曲堂三鐵巡禮-鐵道X鐵馬X鐵橋」的「三鐵」微旅行，免費參加，可一窺大樹的高屏溪之美。

九曲堂地區因高屏溪得天獨厚的水資源，擁有國定古蹟飯田豐二紀念碑、泰芳鳳梨會社、竹寮取水站、下淡水溪舊鐵橋與溼地、曹公圳頭五孔頷等豐富的觀光與文化資產，昔日有「若食大樹水，無肥嘛會美（水）」俗諺。

高雄市都發局李怡德局長表示，市府近年陸續完成舊鐵橋天空步道、九曲堂鐵道綠園等建設，為凸顯九曲堂獨特的鐵道小鎮風情，6月4日將與高雄市舊鐵橋協會合作，舉辦「九曲堂三鐵巡禮-鐵道X鐵馬X鐵橋」活動。

「三鐵巡禮」活動從九曲堂火車站集合出發，由導覽人員帶領騎乘自行車，到舊鐵橋天空步道，了解舊鐵橋的歷史典故與溼地生態環境，隨後體驗蛋染DIY的手作課程，並沿著高屏溪探勘曹公圳的發源地。

都發局表示，本次活動免費，但名額有限，有興趣者可於明天（25日）中午12點起，於網路報名。

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  • 國定古蹟飯田豐二紀念碑。（記者葛祐豪攝）

    國定古蹟飯田豐二紀念碑。（記者葛祐豪攝）

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