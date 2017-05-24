高雄大樹九曲堂「三鐵」微旅行 免費參加
2017-05-24 14:36
大樹舊鐵橋天空步道。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕日治時期就以水質優良聞名的高雄大樹九曲堂，孕育了豐富產業和文化，都發局將舉辦「九曲堂三鐵巡禮-鐵道X鐵馬X鐵橋」的「三鐵」微旅行，免費參加，可一窺大樹的高屏溪之美。
九曲堂地區因高屏溪得天獨厚的水資源，擁有國定古蹟飯田豐二紀念碑、泰芳鳳梨會社、竹寮取水站、下淡水溪舊鐵橋與溼地、曹公圳頭五孔頷等豐富的觀光與文化資產，昔日有「若食大樹水，無肥嘛會美（水）」俗諺。
高雄市都發局李怡德局長表示，市府近年陸續完成舊鐵橋天空步道、九曲堂鐵道綠園等建設，為凸顯九曲堂獨特的鐵道小鎮風情，6月4日將與高雄市舊鐵橋協會合作，舉辦「九曲堂三鐵巡禮-鐵道X鐵馬X鐵橋」活動。
「三鐵巡禮」活動從九曲堂火車站集合出發，由導覽人員帶領騎乘自行車，到舊鐵橋天空步道，了解舊鐵橋的歷史典故與溼地生態環境，隨後體驗蛋染DIY的手作課程，並沿著高屏溪探勘曹公圳的發源地。
都發局表示，本次活動免費，但名額有限，有興趣者可於明天（25日）中午12點起，於網路報名。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- （獨家）馬幼興感念陳珮騏雪中送炭 自曝演藝圈3大哥施壓
- 遊戲股續強 大宇資帶動類股翻揚
- 槍殺天道盟兄弟檔 凶手判給589萬補償金
- 台股收盤上漲36.58點 報10044.42點
- 「一化療就吃這個補充體力」 豬哥亮友人想到仍難過
- 台灣高鐵股東會 江耀宗：致力為「公有民營」典範
- 符瓊音逼出25吋腰 自嘲不敵莫文蔚
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 面板一年漲勢告終 中尺寸本月小跌1美元
- 到大學演講 馬自豪在習近平面前講「中華民國憲法」
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 自由廣場》從苗栗意外談三鐵
- 谷歌：AI已可自我學習 網友：好像魔鬼終結者的天網
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 小摩看好鴻海、可成 金屬機殼族群翻紅
- E奶辣媽投靠黃立成 月收入60萬竟挨告
- 台中警匪槍戰？ 毒犯拒捕員警對空鳴槍制伏
- 隋棠幫Lucy換髮型 粉絲看完直喊萌
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 桃市唯一沒操場 幸福國中盼到風雨教室
- 小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話
- 致函WHO新秘書長 陳時中：期待新模式
- 世大運「星」主力 陳盈駿兩頭燒
- 身無分文搭小黃 她躲進巷內偷牽車
- 林炳煌引中國女作家文章 發出第五度聲明
- （影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開
- 飛行物越界南韓軍開火 結果是北韓氣球
- 兄殺妹斷頭案 週刊爆：妹看婦科誤會引殺機
- 一個MOVE衝上分隔島 撞斷號誌牌2傷
- 法操》醫療法修正：能成為醫療暴力的解藥嗎？
- 綜所稅申報 今起中午加班收件
- Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
- 阿里山森鐵傳意外 女遊客遭台車撞落山谷
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄大樹九曲堂「三鐵」微旅行 免費參加
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分