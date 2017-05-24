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醫病》走路喘竟是草莓瘤作祟 微創手術根除降風險

2017-05-24  14:07

〔記者林彥彤／台北報導〕60歲黃女士7年前因感冒到耳鼻喉科診治，卻意外確診患有喉血管瘤（俗稱草莓瘤），但因自覺症狀不明顯而不以為意，直到近期出現吞嚥困難和走路會喘等症狀，加上醫師提醒有喉血管瘤應處理以免破裂出血，她才決定接受達文西機器臂微創手術根除喉血管瘤，術後3天即出院，現恢復良好且之前的症狀都已改善。

收治該名患者的國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，喉血管瘤是一種少見的良性血管瘤，嬰兒發生率為4到5%，成人則因僅少數個案其發生率未知。不過值得注意的是，嬰兒血管瘤會自然慢慢萎縮因此可觀察，然而成人則會隨體質不同腫瘤日漸變大，不治療恐會影響日常生活，如吞嚥困難或甚至血管瘤破裂出血進而造成吸入性肺炎等。

王文弘表示，過去治療血管瘤方式為局部注射硬化劑、冷凍或雷射等療法等，但治療效果不佳，復發率大且有術中出血風險。今有微創手術大大降低出血機率，最重要的是可根除喉血管瘤，目前臨床上未見患者復發。

王文弘說，喉血管瘤好發於愛吃辣或是喉嚨有外傷者，提醒若出現喉嚨卡卡、喉嚨有異物感或是吞嚥困難等症狀時，建議到醫療院所做進一步內視鏡檢查，與醫師討論並選擇適合自己的治療方式。

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  • 60歲黃女士接受微創手術治療前後。（國泰醫院提供）

    60歲黃女士接受微創手術治療前後。（國泰醫院提供）

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相關關鍵字： 健康醫療 喉血管瘤 草莓瘤 達文西手臂手術 達文西機械手臂
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