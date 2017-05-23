核一廠2號機降載運作 原能會審查通過
2017-05-23 23:54
核一廠2號機降載運作，原能會審查通過。（資料照，記者李雅雯攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕台電考量用電問題所提之核一廠2號機降載延時運轉案，原能會於今日審查同意，接下來核一廠2號機可維持現況約75%功率運轉至6月中旬（6月10日左右）。
有鑑於核一廠2號機用過核燃料池已滿，原訂6月1日就得停機，不過台電所提出燃料池格架改建計畫日前已經通過，可能6月初才會完工。為確保用電不會出問題，台電啟動核一廠2號機「降載運轉」計畫，採取降低核一廠2號機出力至75％，節省能量以延續供電到6月10日。
原能會表示，本月1日收到台電提出核一廠2號機「維持75%功率運轉」評估報告（降載延時運轉案）後，即聘請相關領域學者專家4人與會內相關同仁組成專案審查小組，就台電所提送報告與對審查意見所提出之補充說明及報告修訂內容進行嚴格審查。
原能會認為，台電已就核一廠2號機維持75%功率運轉所涉及之爐心組件、燃料完整性、設備影響及因應策略、蒸汽乾燥器共振評估等影響評估、額定功率與維持75%功率穩定運轉之運轉參數比較、以及國外EPRI報告之關切議題評估比對等項，提出適當評估與說明，審查結果可以接受。
台電預估，核一廠2號機將運轉至6月10日至11日左右，就進行停機歲修，原能會則補充，台電核一廠2號機降載運轉期間，原能會將持續派員於現場查證機組降載運轉狀況和運轉參數，以確認符合運轉安全。
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