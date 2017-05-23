| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

又飄臭味 苗栗台中查獲非法燒垃圾

2017-05-23  21:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中又飄臭味！后里、豐原等山線地區從20日起陸續飄散塑膠燒焦臭味，環保局21日查出是苗栗在大安溪北側被違法傾倒及露天燃燒廢棄物，請苗栗縣府查處清除，也發現外埔一家清除業者非法堆置貯存垃圾並露天焚燒，依法開罰10萬至100萬，並移送法辦。

后里、豐原、神岡、外埔等地區從上週六清晨陸續飄散類似燒電纜、塑膠的燒焦味，台中和苗栗環保局循味追查，昨天發現是苗栗卓蘭在大安溪北側，三義通往卓蘭省道的縣市交界處，查獲違法一處約200平方公尺的非法傾倒垃圾堆，大多是家戶廢棄物，其中一堆發生燃燒產生異味，苗栗消防到場撲滅後，晚間又悶燒產生臭味。

環保局稽查大隊也同步鎖定后里區可疑露天燃燒地點，發現外埔永豐地區外埔路旁一處鐵皮圍籬空地，現場查獲清除業者豐鈞公司未經許可，違法將事業廢棄物堆置於空地，面積也有200平方公尺，旁邊還用石磚簡陋設置一座小焚爐，就地露天燃燒廢木材等廢棄物。

清除業者聲稱是暫時轉運堆置，再載送到焚化爐，環保局卻發現一旁有大量燃燒灰燼，懷疑業者長期私自焚燒，依廢棄物清理法未經許可貯存、清除、處理廢棄物移送法辦，將面1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

而且業者非法燃燒垃圾，產生黑、白煙和異味造成空污，違反空氣汙染防制法將處10萬至100萬元罰鍰。

本月5日台中港的中美和石油化學排放廢氣，造成台中、苗栗瀰漫刺鼻醋酸味，被環保局重罰100萬，局長白智榮呼籲民眾若發現環境汙染等情況，可立即通報環保局，環保局將儘速派員前往稽查。陳情報案專線04-22291748或免付費電話0800-066666。

廣告
  • 豐鈞公司用石塊堆置成小焚化爐，就地露天燃燒廢木材等垃圾，造成臭味空污。（記者蔡淑媛翻攝）

    豐鈞公司用石塊堆置成小焚化爐，就地露天燃燒廢木材等垃圾，造成臭味空污。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 豐鈞公司違法堆置垃圾，甚至就地燃燒。（記者蔡淑媛翻攝）

    豐鈞公司違法堆置垃圾，甚至就地燃燒。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 苗栗與台中交界處一塊空地被堆置垃圾露天燃燒，造成臭味空污。（記者蔡淑媛翻攝）

    苗栗與台中交界處一塊空地被堆置垃圾露天燃燒，造成臭味空污。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 苗栗與台中交界處一塊空地被堆置垃圾露天燃燒，造成臭味空污。（記者蔡淑媛翻攝）

    苗栗與台中交界處一塊空地被堆置垃圾露天燃燒，造成臭味空污。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 事業廢棄物 廢棄物清理法 燒垃圾
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：又飄臭味 苗栗台中查獲非法燒垃圾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.