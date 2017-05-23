又飄臭味 苗栗台中查獲非法燒垃圾

2017-05-23 21:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中又飄臭味！后里、豐原等山線地區從20日起陸續飄散塑膠燒焦臭味，環保局21日查出是苗栗在大安溪北側被違法傾倒及露天燃燒廢棄物，請苗栗縣府查處清除，也發現外埔一家清除業者非法堆置貯存垃圾並露天焚燒，依法開罰10萬至100萬，並移送法辦。

后里、豐原、神岡、外埔等地區從上週六清晨陸續飄散類似燒電纜、塑膠的燒焦味，台中和苗栗環保局循味追查，昨天發現是苗栗卓蘭在大安溪北側，三義通往卓蘭省道的縣市交界處，查獲違法一處約200平方公尺的非法傾倒垃圾堆，大多是家戶廢棄物，其中一堆發生燃燒產生異味，苗栗消防到場撲滅後，晚間又悶燒產生臭味。

環保局稽查大隊也同步鎖定后里區可疑露天燃燒地點，發現外埔永豐地區外埔路旁一處鐵皮圍籬空地，現場查獲清除業者豐鈞公司未經許可，違法將事業廢棄物堆置於空地，面積也有200平方公尺，旁邊還用石磚簡陋設置一座小焚爐，就地露天燃燒廢木材等廢棄物。

清除業者聲稱是暫時轉運堆置，再載送到焚化爐，環保局卻發現一旁有大量燃燒灰燼，懷疑業者長期私自焚燒，依廢棄物清理法未經許可貯存、清除、處理廢棄物移送法辦，將面1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

而且業者非法燃燒垃圾，產生黑、白煙和異味造成空污，違反空氣汙染防制法將處10萬至100萬元罰鍰。

本月5日台中港的中美和石油化學排放廢氣，造成台中、苗栗瀰漫刺鼻醋酸味，被環保局重罰100萬，局長白智榮呼籲民眾若發現環境汙染等情況，可立即通報環保局，環保局將儘速派員前往稽查。陳情報案專線04-22291748或免付費電話0800-066666。