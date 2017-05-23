捕蚊神器怎麼放？專家：離地50公分最有效

2017-05-23 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕夏日來臨，蚊子大軍蠢蠢欲動，疾管署今（23）日邀請中興大學昆蟲學教授杜武俊介紹防蚊秘訣，杜教授展示以寶特瓶製成的「捕蚊神器」，並指出放置在離地50公分的地方，捕蚊效果最佳。

杜武俊指出，社區常見的斑蚊、家蚊、叢蚊吸血時段不同，其中家蚊常在半夜出擊，最為擾人，即使住在10樓以上，蚊子仍有可能隨著管線、樓梯、電梯進入家中，防蚊工作除了消除積水環境、加裝紗窗紗門之外，也可以用捕蚊裝置來誘捕蚊蟲。

杜武俊現場展示利用寶特瓶及蜂蜜製作的「捕蚊神器」，並指出根據實驗結果，將捕蚊神器放在地面、離地50公分、離地100公分、離地150公分，誘捕蚊子的陽性率分別是24%、35%、29%、20%，可見放在離地50公分的地方，對找尋產卵地點的蚊子誘捕效果最佳。

疾管署提醒，蚊蟲除了擾人，也是登革熱等傳染病的病媒，民眾務必主動做好環境的清潔與管理，徹底清除孳生源，才能遠離蚊蟲騷擾和疾病威脅。