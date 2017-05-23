| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

捕蚊神器怎麼放？專家：離地50公分最有效

2017-05-23  21:09

〔即時新聞／綜合報導〕夏日來臨，蚊子大軍蠢蠢欲動，疾管署今（23）日邀請中興大學昆蟲學教授杜武俊介紹防蚊秘訣，杜教授展示以寶特瓶製成的「捕蚊神器」，並指出放置在離地50公分的地方，捕蚊效果最佳。

杜武俊指出，社區常見的斑蚊、家蚊、叢蚊吸血時段不同，其中家蚊常在半夜出擊，最為擾人，即使住在10樓以上，蚊子仍有可能隨著管線、樓梯、電梯進入家中，防蚊工作除了消除積水環境、加裝紗窗紗門之外，也可以用捕蚊裝置來誘捕蚊蟲。

杜武俊現場展示利用寶特瓶及蜂蜜製作的「捕蚊神器」，並指出根據實驗結果，將捕蚊神器放在地面、離地50公分、離地100公分、離地150公分，誘捕蚊子的陽性率分別是24%、35%、29%、20%，可見放在離地50公分的地方，對找尋產卵地點的蚊子誘捕效果最佳。

疾管署提醒，蚊蟲除了擾人，也是登革熱等傳染病的病媒，民眾務必主動做好環境的清潔與管理，徹底清除孳生源，才能遠離蚊蟲騷擾和疾病威脅。

廣告
  • 中興大學昆蟲學教授杜武俊展示以寶特瓶製成的「捕蚊神器」，並指出放置在離地50公分的地方，捕蚊效果最佳。（中央社）

    中興大學昆蟲學教授杜武俊展示以寶特瓶製成的「捕蚊神器」，並指出放置在離地50公分的地方，捕蚊效果最佳。（中央社）

  • 夏日來臨，蚊子大軍蠢蠢欲動，利用寶特瓶自製「捕蚊神器」，和惱人的蚊子說掰掰。（杜武俊提供）

    夏日來臨，蚊子大軍蠢蠢欲動，利用寶特瓶自製「捕蚊神器」，和惱人的蚊子說掰掰。（杜武俊提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 捕蚊 杜武俊 登革熱 蚊子
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：捕蚊神器怎麼放？專家：離地50公分最有效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.