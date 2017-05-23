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「霧峰肉粽嫂」大冬蝦驗出甲醛 老闆娘喊無奈

2017-05-23  18:44

〔記者陳建志／台中報導〕衛福部食藥署今天公布全台粽子及其餡料製造源頭稽查結果，其中台中頗負盛名的「霧峰肉粽嫂」使用的「大冬蝦」餡料，遭驗出甲醛含量12ppm，屬於非常微量，因水產品在貯存期間，可經由酵素作用自然分解產生甲醛，衛生單位將進一步追查源頭，釐清屬於背景值或人為添加。

因端午節將至，「霧峰肉粽嫂」今天仍有許多客人上門買粽子，吳姓老闆娘表示，前幾天有衛生單位到店裡拿走肉粽和大冬蝦檢驗，至今都沒接獲檢驗結果通知，直到今天有客人詢問才知道「大冬蝦」出問題。

吳姓老闆娘表示，平時會向不同的雜貨行叫貨，這次出問題的「大冬蝦」是向台中一家雜貨行叫的貨，只叫1箱約1、20斤，不清楚怎麼會出問題，強調除疑似有問題的大冬蝦不會再使用，因冬蝦主要是加在肉裡爆香，使用數量並不多，為避免消費者擔心，考慮今年端午節粽子全都不加冬蝦了。

吳姓老闆娘無奈表示，賣粽子已經40多年，每天凌晨3、4點就要起床準備、包粽子，賺的是辛苦錢，在端午節前發生這種事真的很無奈。

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  • 「霧峰肉粽嫂」使用的「大冬蝦」餡料，遭食藥署驗出含微量甲醛，老闆娘對此結果感到無奈。（記者陳建志攝）

    「霧峰肉粽嫂」使用的「大冬蝦」餡料，遭食藥署驗出含微量甲醛，老闆娘對此結果感到無奈。（記者陳建志攝）

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相關關鍵字： 大冬蝦 甲醛 端午 霧峰肉粽嫂 食品抽驗 食材
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