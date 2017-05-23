自由派大法官挺同婚 可望做出歷史性釋憲

知情人士指出，大法官宣告《民法》婚姻規定為違憲的可能性不高，但可望做出歷史性的解釋保障婚姻平權。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-23 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官審理同性婚姻釋憲聲請案，將於明日下午做出解釋，有知情人士指出，大法官宣告《民法》婚姻規定為違憲的可能性不高，但可望做出歷史性的解釋保障婚姻平權。

根據《上報》報導，司法院長許宗力在擔任司法院長前曾任教於台大，而他在「大法官釋憲與人權保障」課程，曾一語道破大法官難免會有意識形態，影響憲法解釋。

而此次的婚姻平權釋憲案，專家學者大致上不願意公開反同，以大法官邀請的6位專家鑑定人為例，6人皆為「自由派」，差別只在於修改《民法》或另立專法。就連許宗力也被認為是自由派學者，其他同獲總統蔡英文提名的7位法官也幾乎都公開主張支持同婚，除了黃瑞明迴避以外。

因此知情人士判斷，雖然大法官不至於對《民法》婚姻規定宣告違憲，但基於肯定同婚受憲法保障，可望做出歷史性的解釋。