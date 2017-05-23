全聯對吳念真侵權了嗎？智慧財產局這樣解釋

2017-05-23 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕導演吳念真暗諷全聯福利中心擅用他的照片作為DM封面，經濟部智慧財產局表示，照片的著作權屬於拍照者，而非吳念真本人，吳主張的應是肖像權；至於全聯是否侵犯著作權或肖像權，都要當事人提起告訴後由法院判定。

吳念真今天在臉書PO出自己登上全聯DM封面的照片，質疑「別人的照片不好隨便拿、隨便用」，引起各界關注。對此爭議，智財局官員受訪表示，著作權屬於拍下照片的創作人，而非吳念真本人，吳介意的應該是肖像權，屬民法領域而非智慧財產範圍；而不論是著作權或肖像權，都應由法院來判定是否侵權。

針對事件引起的風波，全聯傍晚發出聲明強調，以往都以主打商品的代言人作為DM封面，而吳念真為本期主打飲料的代言人，但廠商規劃時未向吳做必要說明，另有報紙廣告僅出現吳的照片卻無代言商品，針對相關錯誤將持續與吳念真聯絡，盼表達歉意。