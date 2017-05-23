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服飾大廠都在用 屏科大3D打版中心揭牌接軌國際

2017-05-23  17:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕傳統服裝設計及製作過程繁瑣，現在服飾大廠多以電腦軟體協助，為了縮短學用落差，屏東科技大學獲得振大纖維公司捐贈42套「optitex」服飾打版軟體，並在校內成立「3D教學發展中心」，帶學生與國際接軌。

屏科大時尚設計系主任徐秀如表示，目前台灣服飾設計出現嚴重斷層，其中科技取代人力的「轉型」是一大原因，傳統服裝設計必須經過平面設計圖繪製、打版、胚布打樣、人型台試衣等繁瑣過程，使用軟體則能省掉許多製程成本，最快一、兩個小時就能完成過去需要花費兩週的製程，但軟體的添購與師資培訓是校園推動相關課程的難處。

在宜蘭、越南、中國、馬達加斯加等地都有跨過合作協力代工廠的振大纖維公司，為了培育更多傑出設計人才，特別捐贈軟體給屏科大，校方也為此成立3D教學發展中心，提供系上教師軟體培訓課程，預計106學年度開放給同學選修。

Optitex亞太區總監陳炳鋒指出，許多國際大廠如Adidas、ZARA、H&M等能看見3D打版的運用，尤其公司國外參展經驗，更確認了3D打版是國際服飾產業的趨勢，但現在台灣相關服飾科系對於3D打版軟體的應用仍未普遍，透過屏科大的中心啟用，可以讓學生及早與國際接軌，很讓人期待紮根的結果。

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  • 屏東科技大學獲得振大纖維公司捐贈42套「optitex」服飾打版軟體。（記者邱芷柔攝）

    屏東科技大學獲得振大纖維公司捐贈42套「optitex」服飾打版軟體。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東科技大學時尚設計與管理學系成立「3D教學發展中心」，帶學生與國際接軌。（記者邱芷柔攝）

    屏東科技大學時尚設計與管理學系成立「3D教學發展中心」，帶學生與國際接軌。（記者邱芷柔攝）

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