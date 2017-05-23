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新鮮水果取代花生 林內「鳳梨」肉粽好呷

2017-05-23  13:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內農會顛覆傳統、又傳承傳統，今天首度將鳳梨、木瓜、芋頭融入傳統肉粽中，希望水果的「清爽」口感，可以創新肉粽風味，結果「鳳梨」肉粽大受好評，品嚐過的民眾都說可以直接拿來賣；另民生國小學生也首度跟婆婆媽媽學習包肉粽，雖是初體驗，仍有模有樣。

「誰說肉粽只能包花生。」林內農會總幹事黃國洲表示，每年端午節都會包肉粽，重要原因在推動米食文化，林內有木瓜、鳳梨及芋頭等很好的農產品，把這些農特產取代花生，加入糯米中，成為肉粽的新元素，是一種挑戰與創新，不僅讓肉粽營養更豐富，也可以讓創意口味，改變飲食品文化，讓肉粽更「爽口」。

林內農會也邀請民生國小小朋友一起學包肉粽，希望將包肉粽技術及文化傳承下去；黃國洲說，連他這把年紀的人，多數也只會吃肉粽，不會包肉粽，讓小朋友來學習，讓他們從種田到包肉粽、米食行銷都能熟悉，更認識台灣的米食文化。

林內農會是第一次嚐試包「水果」肉粽，沒煮出來前沒人知道滋味如何，結果「鳳梨」肉粽大獲好評，除了清爽、口感佳外，賣相也很好；「芋頭」肉粽疑放太多芋頭，比例還需調整；「木瓜」肉粽暫時吃不出特色。

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  • 林內農會大膽嚐試，將鳳梨、木瓜、芋頭加入糯米中，做成水果口味肉粽，其中「鳳梨」肉粽大受好評。（記者詹士弘攝）

    林內農會大膽嚐試，將鳳梨、木瓜、芋頭加入糯米中，做成水果口味肉粽，其中「鳳梨」肉粽大受好評。（記者詹士弘攝）

  • 民生國小小朋友學包肉粽，生平初體驗。（記者詹士弘攝）

    民生國小小朋友學包肉粽，生平初體驗。（記者詹士弘攝）

  • 民生國小小朋友第一次包肉粽，個個覺得不簡單。（記者詹士弘攝）

    民生國小小朋友第一次包肉粽，個個覺得不簡單。（記者詹士弘攝）

  • 婆婆媽媽包肉粽比賽，個個技巧純熟。（記者詹士弘攝）

    婆婆媽媽包肉粽比賽，個個技巧純熟。（記者詹士弘攝）

  • 民生國小小朋友第一次包肉粽，個個覺得不簡單。（記者詹士弘攝）

    民生國小小朋友第一次包肉粽，個個覺得不簡單。（記者詹士弘攝）

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