Apple 和 Nike 攜手 共推搭跑鞋同色系錶帶

Apple 和 Nike 共推跑鞋同色系新錶帶。（Apple提供）

2017-05-23 01:59

〔記者陳炳宏／台北報導〕今年四月，Apple 和 NikeLab 發佈了限量版 Apple Watch NikeLab運動錶，而今天，為了迎合愛酷炫路跑愛好者，Apple和Nike更宣布，再為Apple Watch Nike+ 推出四款全新的Nike運動錶帶，以搭配 Nike Air VaporMax 的《Day To Night》系列與Flyknit系列慢跑鞋。

《Day To Night》系列的 Nike 運動錶帶，可輕易搭配同色系跑鞋成一套裝備，藉此激勵跑者隨時隨地去跑步和運動，每種顏色的靈感來自於從黎明到黃昏天空的顏色，這也是第一次可以讓跑者把手上的 Apple Watch Nike+ 和鞋子完美搭配在一起。

Apple表示，Nike運動錶帶採用與 Apple Watch原創運動錶帶相同的 fluoroelastomer（氟化橡膠）材質製造，物料耐用而輕身。透過一排排的加壓模製氣孔，不但減輕了重量，更能提升透氣效果。

四款新的 Nike 運動錶帶將從 6月1日開始，在 Nike.com和指定的 Nike零售店發售；稍後6月初也會登陸Apple線上商店、指定的Apple經銷商及指定的專賣店和百貨公司銷售。

四種新顏色包括《 Light Violet/白》、《Violet Dust/霧面紫》、《Blue Orbit/伽馬藍色》、《Obsidian/黑》