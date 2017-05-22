明高溫達34度紫外線過量 午後防瞬間大雷雨

2017-05-22 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日天氣大致穩定，全台各地大都是多雲到晴的天氣，北部、東北部以及中南部山區降午後雷陣雨的機率提高。明天的溫度將會更為悶熱，全台高溫多在31度以上，中南部高溫上看34度。另外，明天全台紫外線指數多在過量級，澎湖達到危險級，提醒出門務必要做好防曬多補充水分。

根據《中央氣象局》預報，明天白天各地天氣大致穩定，多為多雲到晴的天氣，各地降雨機率都在30％以下。不過，午後雷陣雨的機率提高，尤其北部、東北部以及中南部山區如果下雨，瞬間雨勢較大，須特別留意。

溫度方面，明天高溫提高且體感悶熱，北部高溫30到32度，中南部高溫31到34，東部高溫30到31度，外島高溫27到30度。

紫外線指數方面，明天澎湖為危險級，基隆為高量級，其他地區都為過量級。提醒在陽光下的曝曬時間不應超過20分鐘，以免曬傷，儘量待在陰涼處且避免正午前後在烈日下活動。

空氣品質方面，明天西半部以及金門為普通，東半部、馬祖和澎湖為良好。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，週三（24）鋒面將接台灣，氣溫仍然偏高，傍晚到週四（25）鋒面抵達並持續南下，除了為中部以北帶來較大的雨勢，氣溫也會稍微轉涼。