學生吃得更安心！ 新北砸億元建自立廚房

2017-05-22 22:18

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府教育局近年增加自立午餐廚房供應學校，讓餐點於校內烹煮，學生不必再吃外包廠商餐盒，且餐點可延後起鍋，減短菜餚遭受悶熱而變質，讓學生吃得更安心！

市府自101年起已投入逾1億8000元經費，陸續新設9所廚房，可供應1萬名學生食用自立午餐，讓午餐供應的安全機制更為縝密、有保障，其中鳳鳴國小今年成為新北第2間擁有通過HACCP評鑑廚房學校，近期蘆洲區第1所設置自立廚房的成功國小，亦已展開申請作業，加強提升完善的管理制度，強化學校午餐食品安全。

目前新北市已有129所國中、國小的營養午餐是由學校自立廚房供應，預計106學年度將啟用北大國小及漳和國中廚房，並媒合供應鄰近中園國小、龍埔國小、大埔國小及中和國小等學校，教育局表示，孩子們的健康無價，教育局將持續以老舊校舍改造及空間重新檢視等方式，增加廚房之設立及辦理相關媒合作業，造福新北市的學童。