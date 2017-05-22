孝子盃棋賽 下真人搬大象棋、吃棋掀牌有驚喜！
2017-05-22 20:36
〔記者張聰秋／彰化報導〕「金促米！（有趣）」下象棋吃掉對方的棋子已經很開心了，竟然還有掀牌獲獎的驚喜，如此好康的事，就在今年第3屆「孝子盃」全國象棋錦標賽中即將登場囉！
與眾不同的，下象棋比賽用的棋盤，是放大版的超大尺寸，棋盤用大帆布印上象棋盤圖案，帆布鋪地，更特別用保麗龍訂製成圓形盒子當棋子，而比賽時使用的32顆象棋，每個盒蓋裡頭各貼7種不同獎品的貼紙，從老少愛吃的冰棒、零嘴、糖果到隨身碟都有，營造贏者吃棋掀牌的驚喜感。
這場有創意的下象棋競賽，由八卦山象棋協會和彰化市泰源宮等單位聯合舉辦，前2屆每屆都吸引逾400人報名，今年競賽內容創意與噱頭十足，想參加者在這個月底前都還可以向主辦單位報名，到今天為止，已有300多人完成報名。
八卦山象棋協會創會長的市民代表林大傑說，孝子盃目的宏揚泰源宮主神「英烈聖侯」陳聳的孝道精神，相傳元朝人陳聳，負責遞送州縣文書，因受不白之冤而入獄，他每天都會回家探視臥病在床的媽媽，陳聳入獄隔天，他的媽媽擔心陳聳發生意外，要陳聳姊姊打聽消息，知道陳聳被關，擔心兒子吃不飽，殺雞燉湯由陳聳姊姊送到牢房，陳聳拿到燉雞飆淚，撕下雞肉讓姊姊帶回給媽媽吃，自己啃吃雞骨，又不幸被雞骨哽死，陳聳孝行感動皇帝被封上至聖英烈聖侯，又稱「孝子公」。
今年活動將於6月11日在彰化市介壽藝文生活館舉行，賽制分社會組、學生組，報名意洽主辦單位0952461500黃光標總幹事。
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