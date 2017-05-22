| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 生活

孝子盃棋賽 下真人搬大象棋、吃棋掀牌有驚喜！

2017-05-22  20:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕「金促米！（有趣）」下象棋吃掉對方的棋子已經很開心了，竟然還有掀牌獲獎的驚喜，如此好康的事，就在今年第3屆「孝子盃」全國象棋錦標賽中即將登場囉！

與眾不同的，下象棋比賽用的棋盤，是放大版的超大尺寸，棋盤用大帆布印上象棋盤圖案，帆布鋪地，更特別用保麗龍訂製成圓形盒子當棋子，而比賽時使用的32顆象棋，每個盒蓋裡頭各貼7種不同獎品的貼紙，從老少愛吃的冰棒、零嘴、糖果到隨身碟都有，營造贏者吃棋掀牌的驚喜感。

這場有創意的下象棋競賽，由八卦山象棋協會和彰化市泰源宮等單位聯合舉辦，前2屆每屆都吸引逾400人報名，今年競賽內容創意與噱頭十足，想參加者在這個月底前都還可以向主辦單位報名，到今天為止，已有300多人完成報名。

八卦山象棋協會創會長的市民代表林大傑說，孝子盃目的宏揚泰源宮主神「英烈聖侯」陳聳的孝道精神，相傳元朝人陳聳，負責遞送州縣文書，因受不白之冤而入獄，他每天都會回家探視臥病在床的媽媽，陳聳入獄隔天，他的媽媽擔心陳聳發生意外，要陳聳姊姊打聽消息，知道陳聳被關，擔心兒子吃不飽，殺雞燉湯由陳聳姊姊送到牢房，陳聳拿到燉雞飆淚，撕下雞肉讓姊姊帶回給媽媽吃，自己啃吃雞骨，又不幸被雞骨哽死，陳聳孝行感動皇帝被封上至聖英烈聖侯，又稱「孝子公」。

今年活動將於6月11日在彰化市介壽藝文生活館舉行，賽制分社會組、學生組，報名意洽主辦單位0952461500黃光標總幹事。

相關影音

廣告
  • 用大帆布和保麗龍做成比賽用的象棋。（記者張聰秋攝）

    用大帆布和保麗龍做成比賽用的象棋。（記者張聰秋攝）

  • 真人搬動象棋。（記者張聰秋攝）

    真人搬動象棋。（記者張聰秋攝）

  • 吃掉對方象棋掀牌有驚喜。（記者張聰秋攝）

    吃掉對方象棋掀牌有驚喜。（記者張聰秋攝）

  • 獎品從冰棒、零嘴到隨身碟都有。（記者張聰秋攝）

    獎品從冰棒、零嘴到隨身碟都有。（記者張聰秋攝）

  • 第3屆孝子盃象棋競賽目前受理報名到5月底。（記者張聰秋攝）

    第3屆孝子盃象棋競賽目前受理報名到5月底。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孝子盃 棋賽 象棋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：孝子盃棋賽 下真人搬大象棋、吃棋掀牌有驚喜！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.