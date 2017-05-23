勵志》讓你一隻手啦！他天生少條胳臂 卻苦練成遊戲大師
Koorija在熱門遊戲《鬥陣特攻》裡的成功故事激勵不少網友。（擷取自Twitch）
〔即時新聞／綜合報導〕去年暴雪推出的FPS（第一人稱射擊）遊戲《鬥陣特攻》，從上市以來便夾帶超高熱度衝擊電競市場，更吸引全球無數玩家跳坑「解毒」。其中有一名玩家「Koorija」背後的故事非常勵志，原來打到該遊戲「大師」牌位的他，現實生活中竟只有一隻胳膊。
▼鬥陣特攻的牌位由低到高分別為青銅、白銀、黃金、白金、鑽石、大師與宗師。
先解釋一下《鬥陣特攻》的排名機制，玩家們從最低分的青銅開始，一路經過白銀、黃金、白金、鑽石後才能達到該玩家的「大師」牌位，再上去只有宗師這個定分牌位，所以打到大師已經非常非常厲害了。而玩過類似遊戲的朋友們應該知道，需透過WASD按鍵靈活操控人物的FPS遊戲，對玩家左手的要求很高，但天生失去左前臂的Koorija，竟不藉助任何輔助器材，使用與其他玩家相同的普通鍵盤，一路打到大師，讓許多網友看了非常感動。
▼《鬥陣特攻》中，玩家在積分競技模式超過3500分，便可擠身「大師」行列。
當他打上大師的消息傳出後，美國Reddit上旋即引發熱論，一名有著幾乎相同遭遇的玩家激動地回文說，「我也是天生失去左手的玩家，這（指Koorija的成功）溫暖了我的心，讓我知道自己其實距離大師這麼近」，他更對Koorija說，「希望我們有天可以一起玩（鬥陣特攻），這樣我們加起來就有兩隻手了」，而Koorija也立即留言道「沒問題，夥計」，保證將會跟他一起打《鬥陣》。
▼引發美國Reddit論壇網友們的熱烈討論
以下附上Koorija使用高難度狙擊手「奪命女」（Widow maker）大殺四方的實況vod，只見他以一記shift跳狙配上精銳的走位，接連收掉四名敵方英雄，其中三槍更以暴頭秒殺，被網友封為「一隻手的Kephrii」，廢話不多說，快看影片吧！（註：Kephrii是該遊戲社群公認全球最強的奪命女專精玩家）
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