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午後對流旺盛 雲嘉8縣市發布大雨特報

氣象局針對雲嘉等8縣市發布大雨特報。（圖擷取自氣象局網站）

2017-05-22  14:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕午後對流旺盛，中央氣象局稍早針對雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、台東縣及屏東縣等8縣市發布大雨特報。

氣象局表示，今天午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，南投以南山區及花蓮山區、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

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