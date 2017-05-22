午後對流旺盛 雲嘉8縣市發布大雨特報

氣象局針對雲嘉等8縣市發布大雨特報。（圖擷取自氣象局網站）

2017-05-22 14:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕午後對流旺盛，中央氣象局稍早針對雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、台東縣及屏東縣等8縣市發布大雨特報。

氣象局表示，今天午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，南投以南山區及花蓮山區、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。