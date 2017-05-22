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來趣台南迺街 南市府北上搶客

南市經發局商業整合行銷，5月25、26日端午節連假前，將在台北火車站熱鬧登場，推廣台南在地特色美食、文化及伴手禮等，吸引全國各地旅客前來台南遊憩、購物消費。（記者王涵平攝）

2017-05-22  11:53

［記者王涵平／台南報導］南市經發局商業整合行銷，5月25、26日端午節連假前，將在台北火車站熱鬧登場，推廣台南在地特色美食、文化及伴手禮等，吸引全國各地旅客前來台南遊憩、購物消費。

南市經發局副局長殷世熙表示，今年規劃北、中、南場策展活動，第1場從台北出發，由商圈店家、百家好店、金讚好店等特色優質店家領軍，在台北火車站展售台南好物，增加國內外遊客對台南的認識。

經發局指出，在台北火車站除了展售特色產品，另有表演節目及店家提供贈品、限時限量特賣、消費好禮特惠福袋、拍照打卡等優惠活動，另外在中部及南部策展活動預計在8月及10月展開。

殷世熙表示，今年另規劃12條路小旅行遊程，帶領民眾走訪台南商圈特色店家、觀光工廠及知名景點，每條路線絕對能讓民眾體驗不同的商圈風情，全程不但有專業導覽解說，還有特色體驗活動、地方特色美食等等，保證讓民眾「好吃、好玩、好買」。

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  • 南市經發局商業整合行銷，5月25、26日端午節連假前，將在台北火車站熱鬧登場，推廣台南在地特色美食、文化及伴手禮等，吸引全國各地旅客前來台南遊憩、購物消費。（記者王涵平攝）

    南市經發局商業整合行銷，5月25、26日端午節連假前，將在台北火車站熱鬧登場，推廣台南在地特色美食、文化及伴手禮等，吸引全國各地旅客前來台南遊憩、購物消費。（記者王涵平攝）

  • 南市經發局商業整合行銷，5月25、26日端午節連假前，將在台北火車站熱鬧登場，推廣台南在地特色美食、文化及伴手禮等，吸引全國各地旅客前來台南遊憩、購物消費。（記者王涵平攝）

    南市經發局商業整合行銷，5月25、26日端午節連假前，將在台北火車站熱鬧登場，推廣台南在地特色美食、文化及伴手禮等，吸引全國各地旅客前來台南遊憩、購物消費。（記者王涵平攝）

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