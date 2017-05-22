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台灣首見天文館餐廳 吃頓飯要「3天3夜」

民眾在摸黑中用餐，端靠桌上的太陽能燈照明。（記者蔡文居攝）

2017-05-22  10:41

〔記者蔡文居／台南報導〕吃一頓得花上3天3夜？最近台南新出現一家天文館餐廳，天文觀測圓頂直徑長達10米，僅次於台北天文館、台中科博館及南瀛天文台的觀測圓頂，為國內第4大，私人則是第1大。餐廳就如一座天文館，內部觀測圓頂呈現當天的星空，每隔15分鐘，白天夜晚相互交替，一噸飯吃下來等於是歷經了3天3夜，噱頭十足。

餐廳老闆顏鴻選本身就一位天文迷，就讀台師大地球科系天文所，目前擔任台南市天文協會的常務理事，也是南一中天文社團的指導老師。因熱愛天文，在五期永華路開設了這家號稱全台首創的素食天文館餐廳，他不惜斥資自日本引進一部星空投影星象儀，打造國內第一大的私人天文觀測圓頂，民眾在摸黑中用餐，彷彿置身於滿天星空的夜空中。

南市天文協會榮譽理事長周銀王表示，該天文館餐廳現在成了台南天文迷的聚會場所。其天文觀測圓頂，採光學模式投影到圓頂上，設備超越一般學校的天文館，生硬的天文與餐廳結合，讓天文觀測更容易親近，也易於的推廣。

他解釋說，由於該天文觀測圓頂，將1天24小時的星空，縮影為30分鐘，也就是15分鐘白天，15分鐘夜晚。他前幾天前往吃了一噸飯，花了1個半小時，星空共替換了3個白天、3個夜晚，「吃一頓飯等於是歷經3天3夜」。

顏鴻選說，餐廳本月初才開始試營運，當初設定星空替換所需的時間，曾好玩以星象儀最快速的2分鐘來測試，結果白天夜晚交換過於快速，大家用餐時感覺頭暈、想吐，最後才以每15分鐘為最佳時間。

目前餐廳每晚都有1至2場的天文導覽，顏鴻選說，因人員正培訓中，未來希望擴大實施，而星象儀目前可以投影出約100萬顆恆星，未來也將再進化，除了現有的星座、銀河外，也會跟著夜空星象實際的變化，出現流星或流星雨乍現於星空。

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  • 內部觀測圓頂呈現當天的星空，目前為夏季星空，圖下則是銀河。（記者蔡文居攝）

    內部觀測圓頂呈現當天的星空，目前為夏季星空，圖下則是銀河。（記者蔡文居攝）

  • 餐廳入口放置一部天文望遠鏡，十分顯眼。（記者蔡文居攝）

    餐廳入口放置一部天文望遠鏡，十分顯眼。（記者蔡文居攝）

  • 台南新出現一家天文館餐廳，圓頂直徑長達10米，為國內第4大，私人則是第1大。（記者蔡文居攝）

    台南新出現一家天文館餐廳，圓頂直徑長達10米，為國內第4大，私人則是第1大。（記者蔡文居攝）

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