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520我愛你 全國3955對新人結婚

520這一天，全國3955對新人結婚。（資料照，記者王善嬿攝）

2017-05-22  10:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕近年5月20日因諧音「520我愛你」關係，成為新人喜愛的結婚登記紀念日，內政部戶政司今日公布今年520當天結婚登記對數，全國總計有3955對戀人結成佳偶，以新北市844對為最多。

根據戶政司統計，今年520結婚登記對數，在六都中也以新北市844為最多，其次是台中市469對、高雄市467對、台北市448對、桃園市437對、台南市299對。

相較歷年520結婚登記對數顯示，今年全國共3955對，比去年3053對增加，2015年則為4888對、2014年6055對為最高峰期。

內政部戶政司副司長翟蘭萍表示，新人特意選在520當天結婚登記，是在近年媒體大幅報導後才開始流行，根據統計資料2010年的520結婚登記僅929對、2012年為585對，相較近幾年確實比較少。

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