5/22 各報重點新聞一覽
自由時報
中國函告各國 不准台灣省參加WHA
本屆世界衛生大會（ＷＨＡ）廿二日登場，台灣因中國打壓無緣與會，中國並致函常駐日內瓦各國代表團，聲稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次於瑞士日內瓦舉行之第七十屆世界衛生大會。
鎖老舊？ 故宮銅器展櫃竟打開
國立故宮博物院裡珍藏的都是無價之寶，昨天上午竟傳出一處玻璃展示櫃莫名開啟，櫃中的千年銅鏡竟然毫無防護地暴露在觀眾面前；故宮發現後迅速疏散遊客檢視，確認展品未失竊、也沒被掉包；但錄影畫面顯示從頭到尾都沒人動過展示櫃的鎖，決定今天將先請鎖匠全面檢查、更新為內外雙鎖。
健保高薪低保 最高一年少繳7萬保費
日前勞保比對發現近兩萬家雇主疑似「高薪低保」，衛福部健保署查核也發現健保被保險人「高薪低保」人數逐年增加，去年已接近十八萬人、共缺繳健保費逾十五．八億元，其中，有人一年就少繳逾七萬元。
蘋果日報
狠母獸男 毀屍滅跡逃死罪 虐嬰剪屍判20年
台中蘇姓酒店女子二○一一年與酒客產下女嬰，隨後與馬伕許嘉倫同居，許男多次將三個月大女嬰關在貓砂屋，女嬰哭鬧時就將其吊掛在牆上掛鉤，甚至把女嬰的拳頭塞進嘴裡，害女嬰窒息慘死，蘇女不僅未報警，還與許男合謀拿熱水燙屍、利剪分屍，棄屍垃圾車，三年後兩人惡行才曝光，但嬰屍迄今未尋獲。台中地院日前依遺棄致死、侵害屍體罪，各判兩人二十年徒刑。
首次挑戰三鐵 中醫師溺斃
LAVA鐵人三項苗栗通霄站賽事昨天驚傳溺斃意外，一名首次參賽的卓姓中醫師剛從通霄海域下水不久，在距離岸邊約七百公尺處溺水，被救起後送醫仍宣告不治。卓妻泣訴，昨天一早以為丈夫只是出門騎車運動，完全不知他參賽，三鐵好手認為：「應是訓練、經驗不足才會發生意外！」也建議初次參賽者先參加浮標組，再進階挑戰，以免類似意外發生。
聯合報
醫療王國被打臉…慢性病照護 我遭負評
知名醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」公布全球健康照顧可近性與品質評比結果，台灣在名列Ａ段班的七十五個國家中排名第四十五名，輸給鄰近的日本、南韓；分析單項評比結果，台灣急性疾病照顧效果佳，但慢性病照顧有待加強，尤其是慢性腎臟病與糖尿病，皆名列分數最低的五個疾病。
川普訪沙 屈膝被媒體修理
美國總統川普廿日抵達沙烏地阿拉伯訪問，是他上任後首度出訪的第一站。川普於「阿拉伯─伊斯蘭─美國高峰會」發表演說時，呼籲穆斯林世界團結一致，為對抗極端主義再付出新努力。川普的演說內容四平八穩，但演說前接受沙國國王贈勳時，因川普疑似屈膝、俯身、低頭讓身高較矮的沙爾曼為他掛上勳章，再度慘遭媒體修理。
中國時報
節電獎勵金加碼 省1度電 折扣0.8元
行政院周四將宣示節電作戰計畫，中央、地方及台電今夏三路總動員，地方政府將加強百貨、飯店、大賣場等商業服務業表燈用電稽查，室內溫度不得低於26度，違者可罰2~10萬元；8月底前登錄參加夏季節電獎勵金的民眾，住宅用電每度折扣0.8元。
2018年縣市長選將 吳敦義：在腦海裡
前副總統吳敦義當選國民黨下屆黨主席，外界關切他對2018年縣市長選舉布局，吳敦義昨表示，全國各縣市有哪些有潛力、有能力參選的人，都在他腦海裡，有相當程度的熟悉，但他現在不能也不應該、不必要去講誰要去選，因黨有黨的規矩跟程序，一定要經過這個程序。
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