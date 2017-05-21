感人！抗癌學生蕭鈺隆 打造生命寬度獲總統教育獎

蕭鈺隆高一就學時因化療掉髮，全班學生一起理光頭相挺。（記者陳冠備攝）

2017-05-21 19:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣達德商工汽修科三年級學生蕭鈺隆，5歲時因母親張瑞芬受不了父親家暴，連夜逃離，身無分文的他們因為經常繳不出房租到處搬家，卻又屋漏偏逢連夜雨，母子倆相繼罹患乳癌、淋巴癌，面臨雙重困境下，蕭鈺隆選擇認真向學，每學期拿獎學金助學，並陪母親一起化療抗癌，課後也投身下鄉服務當汽修志工，或鼓勵校內重病同學走出絕望，努力打造生命寬度的他，獲選今年總統教育獎。

張瑞芬表示，育有2男2女，蕭鈺隆排行老3，結婚生子後常受丈夫家暴，13年前再也受不了折磨，只好帶著4個小孩逃離，但是本身患有心臟病，缺乏穩定收入，因此常期積欠房租被趕，母子5人就像遊牧民族居無定所，6年前，被診斷罹患乳癌，3年後，蕭鈺隆也被檢查出淋巴癌3期，真是命運弄人。

張瑞芬說，當時淚求醫生：「一定要救我，我有4個小孩，我不能比孩子先走」。於是向親友借貸百萬治療癌症，化療期間身體虛弱，蕭鈺隆放學返家第一件事就是幫我按摩，沒想到如此孝順的孩子竟然也步上我後塵，很令人心疼。

蕭鈺隆表示，知道自己罹癌時難過到哭了，因為我很愛家人，不想離開他們。也曾因為化療時掉光頭髮不敢上學，沒想到班上40多名同學，竟一起理光頭，陪我上學，想起這些年媽媽為了孩子這麼拼命，同學們也情義相挺，加上社會暖流不斷湧來，因此決定要站起來力抗病魔。

同學劉威德表示，3年前全班一起理光頭，陪蕭媽媽一起過母親節，讓蕭媽媽感動得說「我多了40幾個兒子」，謹記那份感動，一直留光頭到現在，力挺好友，對於這次蕭鈺隆得獎，覺得他孝順、熱心、讀書又認真，獲獎絕對實至名歸。

達德商工學務主任劉勝建表示，蕭鈺隆不因家貧又罹癌而失志，反而力拼學業，是校內校長獎常客，高一時也曾獲校內的孝悌獎，課後也積極參與下鄉汽機車健檢活動，並擔任「心療公益」志工，鼓勵重症病友重尋希望。

蕭鈺隆說，這次獲獎很開心，20萬獎金也讓大學學費有了著落，但是他一直謹記「取之社會，用之社會」，一直在想要如何盡一己之力回饋社會，如今母女兩人病情都已獲控制，因此決定每年母親節前夕，帶著母親最擅長的煎紅薯回饋弱勢團體，也希望未來能當上「社工師」，為社會角落帶來溫暖。