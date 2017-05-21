感人！抗癌學生蕭鈺隆 打造生命寬度獲總統教育獎
蕭鈺隆高一就學時因化療掉髮，全班學生一起理光頭相挺。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣達德商工汽修科三年級學生蕭鈺隆，5歲時因母親張瑞芬受不了父親家暴，連夜逃離，身無分文的他們因為經常繳不出房租到處搬家，卻又屋漏偏逢連夜雨，母子倆相繼罹患乳癌、淋巴癌，面臨雙重困境下，蕭鈺隆選擇認真向學，每學期拿獎學金助學，並陪母親一起化療抗癌，課後也投身下鄉服務當汽修志工，或鼓勵校內重病同學走出絕望，努力打造生命寬度的他，獲選今年總統教育獎。
張瑞芬表示，育有2男2女，蕭鈺隆排行老3，結婚生子後常受丈夫家暴，13年前再也受不了折磨，只好帶著4個小孩逃離，但是本身患有心臟病，缺乏穩定收入，因此常期積欠房租被趕，母子5人就像遊牧民族居無定所，6年前，被診斷罹患乳癌，3年後，蕭鈺隆也被檢查出淋巴癌3期，真是命運弄人。
張瑞芬說，當時淚求醫生：「一定要救我，我有4個小孩，我不能比孩子先走」。於是向親友借貸百萬治療癌症，化療期間身體虛弱，蕭鈺隆放學返家第一件事就是幫我按摩，沒想到如此孝順的孩子竟然也步上我後塵，很令人心疼。
蕭鈺隆表示，知道自己罹癌時難過到哭了，因為我很愛家人，不想離開他們。也曾因為化療時掉光頭髮不敢上學，沒想到班上40多名同學，竟一起理光頭，陪我上學，想起這些年媽媽為了孩子這麼拼命，同學們也情義相挺，加上社會暖流不斷湧來，因此決定要站起來力抗病魔。
同學劉威德表示，3年前全班一起理光頭，陪蕭媽媽一起過母親節，讓蕭媽媽感動得說「我多了40幾個兒子」，謹記那份感動，一直留光頭到現在，力挺好友，對於這次蕭鈺隆得獎，覺得他孝順、熱心、讀書又認真，獲獎絕對實至名歸。
達德商工學務主任劉勝建表示，蕭鈺隆不因家貧又罹癌而失志，反而力拼學業，是校內校長獎常客，高一時也曾獲校內的孝悌獎，課後也積極參與下鄉汽機車健檢活動，並擔任「心療公益」志工，鼓勵重症病友重尋希望。
蕭鈺隆說，這次獲獎很開心，20萬獎金也讓大學學費有了著落，但是他一直謹記「取之社會，用之社會」，一直在想要如何盡一己之力回饋社會，如今母女兩人病情都已獲控制，因此決定每年母親節前夕，帶著母親最擅長的煎紅薯回饋弱勢團體，也希望未來能當上「社工師」，為社會角落帶來溫暖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- （影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮
- 原民抗癌嬤 樂觀顧三孫
- （影音）「恁娘卡厚」悼念豬哥亮 吳宗憲重操豬式幽默
- 豬哥亮入住天堂級「豪宅」 張惠妹的他也長眠於此
- 不孝子酒後失控 母親節拿手機打老媽
- 北京阻台參與WHA》瑞媒：中國不想在日內瓦看到台灣人
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 女友欲尋短 男友與警柔情勸回
- 攤車宣傳 15博物館「集體出走」
- 【浮世男女】失戀那件小事
- 高爾夫》中京電視普利司通女子公開賽 盧曉晴獲得第2名
- 【朵朵小語】應該不應該
- 29歲廚師凌晨騎重機 自撞人行道身亡
- 謝金燕傷痛唱五月天這首歌 紐約開唱滿滿打氣觀眾
- 一帶一路免驚 新南向不輸中國
- APEC部長會議 亞太合力重振TPP
- 苗栗通霄鐵人項傳意外 6旬中醫師不幸溺斃
- 覆電習近平未提「一中各表」 吳敦義這樣說...
- 美：龐大軍售 協助沙烏地對抗伊朗惡勢力
- 童玩節工讀生 今年增加103人
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 吳敦義當選國民黨主席 民進黨盼共推改革
- 鼓勵學母語 成功國小設越語合唱團
- 【人生小景】老朋友
- 陸上行舟兼包粽 手腳比快
- 擋住「獅」控反撲 兄弟挺進20勝
- 鄔惟喬亞青少摘金 締造台灣競走史新頁
- 會考前一天還兼差賺外快 國中生詐欺車手遭逮
- 電梯口碰撞引糾紛 少年遭西瓜刀猛砍送醫
- 指吳敦義責任重大 王金平︰有需要會參與黨改造
- 〈婚姻幸福學〉火爆人妻 情緒失控中
- 女星願當二奶 竟向正宮提「2女共侍1夫」
- 刑事局解密 秒懂「盜用LINE」是怎麼回事
- 險遭同袍性侵 怕影響升遷 女中士隱忍不報
- 川普訪沙 千億美元軍售當伴禮
- （影音）黃秋生玩得太變態 日男星「對不起日本」息影
標題：感人！抗癌學生蕭鈺隆 打造生命寬度獲總統教育獎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email