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國中會考落幕 北市優免入學明起開始報名

國中教育會考今上午結束，北市優先免試入學明起開放國中生報名。（記者張議晨攝）

2017-05-21  17:32

〔記者張議晨／台北報導〕國中會考英文、自然科考試結束，據統計，自然科、英文閱讀、英文聽力缺考率分別為3.1%、3%、3.3%。另，北市第一類優先免試入學明上午（22日）9時起開放報名，不需採計會考成績，報名人數超額則以抽籤決定分發順序。

台北考區試務主委學校西松高中統計，今缺考人數自然為756人、英語（閱讀）731人、英文（聽力）799人。

另有多起小違規，如手機聲響、提早翻閱題本、在題本上作畫等，另有1名考生攜帶智慧型手環，已違反考場規定，將交由試場違規事件處理會議審議，最重將可扣會考成績1％。

另外，北市第一類優先免試入學22日上午9時起開放報名，北市考生可向就讀國中辦理集體報名。第一類優先免試入學採完全免試，不進行超額比序，不需採計會考成績，若報名人數超過招生學校名額，將以公開抽籤方式決定分發序。

西松高中表示，會考成績將於6月9日寄發，當天8時以後開放網路成績查詢，6月10日至11日每天上午9時至16時，申請複查成績及結果通知。

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