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FLL世界機器人大賽 高雄林園國小8生遠征丹麥

林園國小8生遠征前集訓。（記者黃旭磊攝）

2017-05-21  12:48

［記者黃旭磊／高雄報導］林園國小8名學生代表我國到丹麥參加FLL世界機器人大賽，與世界114個隊伍競技。

FLL世界機器人大賽從1999年起舉辦，18年來聚集世界頂尖團隊，針對專題研究報告、團隊營運報告、機器人程式與結構報告、機器人表現等4個項目競技，今年賽事在丹麥Aarhus舉行，賽事期間為明天（22日）到6月2日。

團隊以「為雞謀福利、讓雞生好蛋」為題設計雞舍機器人模組，擊敗全國54支隊伍拿下臺灣冠軍，外界稱「帝寶雞舍」，團隊有感於台灣市售雞蛋多來自格籠飼養雞隻，飼養環境欠佳，設計出最適生長雞舍機器人模組。

由於欠缺出國經費近百萬元，團隊成員李逸程、蘇晏平、謝冠綦、吳念倚、李宗翰、林陞安、蔡亞真與梁育嘉行前賣蛋募款，獲家長、地方企業及教育局等單位贊助。

林園國小校長張坤宏說，每一支隊伍要在短短的2分半內將場地上的任務破解。隊伍必須事先設計好機器及撰寫程式，並由兩位操作手上場操作，項目困難在於需在規定時間內完成所有任務，又要避免失誤，機器人穩定和速度都重要。

李逸程、蘇晏平和謝冠綦擔任攻擊手，每天花2-3小時練習英文，犧牲中午及晚上休息時間，假日從早練到晚，並在師長建議下調整雞舍積木模組，增加紅外線防天敵設施、糧食、水源供應系統，讓雞舍建置更完善。

李逸程說，經過幾個月測試，將狀態調整到最好，準備迎接各國好手挑戰，有信心在機器人項目拿下高分。

林園國小曾於2014年參加美國聖路易「2014 FIRST LEGOR League機器人大賽」，當年由家長縫製機器人布偶，交給學童到夜市叫賣，皇天不負苦心，擊敗40多個國家、80多支隊伍，拿下「機器人表現」單項世界冠軍。

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  • 雞舍機器人模組被稱為「帝寶雞舍」。（資料照，記者黃旭磊攝）

    雞舍機器人模組被稱為「帝寶雞舍」。（資料照，記者黃旭磊攝）

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