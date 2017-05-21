會考多基本概念應用 台中考生︰不難
2017-05-21 10:31
〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考第2天，首節考自然科，台中考區有考生認為難易度適中，多屬基本概念題，也有考生認為基本概念題雖偏易，但鑑別度高。
居仁國中考生陳家葦說，今年題目各科比重出得平均，且多屬基本概念運用題，也沒有繁複計算，「感覺是歷屆以來出得最好的一次」，但他說，雖是基本概念，但能不能運用是關鍵，算鑑別度高。
居仁國中學生鄒禹紳與鄒向芃也認為今年算中間偏易，只要會應用基本概念，很多幾乎不必計算就能得知道答案；鄒禹紳說，其中一題深色蝸牛題，題目是文字敘述，選項反而是圖表，跟以往圖表是題目讓人選答文字選項不同，感覺新奇。
不過，居仁國中學生張博勛認為，後面3頁題目略有難度，有些觀念要自行邏輯推演。
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